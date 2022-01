¡Hermanita de Britney Spears rompe el silencio! Jamie Lynn asegura que sí ayudó a la cantante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jamie Lynn, la hermanita de Britney Spears, dio una entrevista en “Good Morning America” y rompió el silencio sobre la Princesa del Pop. Recordemos que Britney acusó a su hermana de no haber hecho nada mientras estuvo bajo la opresiva tutoría legal del padre de ambas y ante el silencio de su madre. En sus declaraciones Jamie Lynn dijo que organizó todo para que la cantante Britney Spears pueda ponerse en contacto y hablar con personas que la ayudaron a liberarse de la tutela legal. Es decir, que sí la ayudó en su momento.

“Amo a mi hermana… Lo único que he hecho siempre es amarla y apoyarla y he hecho lo que era mejor para ella. Y lo sabe. Así que no entiendo por qué ahora nos encontramos en esta situación”, dijo la hermanita de Britney Spears, Jamie Lynn, al tiempo que estallaba en llanto.

Jamie Lynn, quien en el pasado fuese inseparable de Britney Spears, también ha querido aclarar que en realidad nunca estuvo en posición de supervisar la fortuna de la cantante a pesar de que en 2018 se la nombró administradora del fideicomiso que se estableció en 2004 para proteger los intereses de los hijos de Britney, sus sobrinos Sean y Jayden Federline. Al final, Jamie Spears decidió renunciar a ese puesto cuando se dio cuenta de que no quería formar parte de la tutela legal en modo alguno.

Jamie Spears, que comenzó su propia carrera en la serie Zoey 101, aseguró que se sintió libre cuando Britney Spears se deshizo de su tutela legal y retomó el control de su vida y su carrera a finales del año pasado. Asegura que ella trató de estar segura que: “Tuviera el contexto necesario” para poner punto final a la tutela legal de su padre bajo la cual estuvo desde 2008.

“No era cuestión de estar de acuerdo o no con la tutela legal…Todos tenemos una voz y debería ser escuchada. Y si ella quería hablar con otra gente, eso es lo que hice, lo organicé todo. Incluso hablé con su antiguo equipo legal y eso no acabó bien para mí. Sí que tomé medidas para ayudar, pero no sé cuántas veces puedo hacerlo sin que… Es ella quien tiene que dar un paso al frente”, dijo la hermanita de Britney Spears, Jamie Lynn Spears.

Jamie Lynn no quiso dar opiniones acerca la salud mental de Britney Spears porque lo considera una injusticia. Pero asegura que está en todo su derecho de hablar de cómo le ha afectado la conducta de Britney estos últimos diez años y todo el sufrimiento que le eso le trajo.

