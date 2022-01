Lay’s lanza línea de papas cultivadas con tierra de los campos de la NFL en todo Estados Unidos

Después de 17 años, Lay’s está de regreso en la publicidad del Super Bowl y creó una línea de chips de edición limitada para los amantes de las papas y fanáticos del fútbol americano. Se trata de Lay’s Golden Grounds: “Papas fritas infundidas con la tierra y la gloria de cada equipo de la NFL”.

Lay’s Golden Grounds son papas fritas con hechas con papas cultivadas en campos separados en los que granjeros de mezclaron tierra extraída directamente de cada uno de los estadios y campos de la NFL en todo Estados Unidos.

Las bolsas de edición limitada también tiene el empaque con los colores y logotipos del equipo de la NFL.

“Representando el legado de 29 amados equipos de la NFL de costa a costa, las papas Lay’s Golden Grounds son el mismo sabor clásico de Lay’s que los fanáticos han amado durante más de 75 años, pero esta vez con un saludo especial a sus equipos favoritos”, comunicó Frito Lay.

Las Lay’s Golden Grounds no se podrán comprar en las tiendas, se obsequiarán mediante sorteos. Quienes deseen obtener una las bolsas de edición limitada deberán seguir a @Lays en Twitter. Hay 5,800 bolsas disponibles.

Entre el 11 y el 25 de enero deben ver los tweets especiales del sorteo y responder a los tweets mostrando amor por su equipo favorito de la NFL (¡se recomiendan fotos!) y deben usar los hashtags #LaysGoldenGrounds, #Sweepstakes y el hashtag oficial de su equipo.

Golden Grounds – made from potatoes grown in fields mixed with NFL teams’ home grounds. For a chance to win a bag, follow & tag @LAYS in a post showing love for your team, using #LaysGoldenGrounds, #Sweepstakes & your team’s official NFL hashtag. Rules: https://t.co/IZopB6bXqY pic.twitter.com/NX0EZ4IUaL

— LAY'S (@LAYS) January 11, 2022