Marco Antonio Solís, “El Buki”, compara el amor con el COVID, pero recibe fuertes críticas

Marco Antonio Solís logró causar revuelo en redes sociales tras compartir un mensaje en el que comparó el amor con el Coronavirus, pero además de recibir elogios por su sentido del humor, hubo quien se le fue encima, como la actriz Martha Cristiana quien no se quedó callada y explotó contra el cantante.

A través de su cuenta de Twitter, “El Buki” publicó una frase en la que comparó el COVID-19 con el amor verdadero, y aunque para la mayoría de la gente no tienen nada en común, él sacó a relucir su lado más divertido y poético.

“El COVID-19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron…“, se lee en la publicación del pasado 12 de enero que fue calificada con más de 25 mil likes.

El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron… — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) January 12, 2022

“El Buki” recibe fuertes críticas

Como era de esperarse, el breve texto provocó una lluvia de mensajes en los que dividió la opinión de sus fanáticos, quienes además de admirar su trayectoria y talento han aplaudido el sentido del humor que los caracteriza dentro de las redes sociales, pues no es la primera vez que escribe sobre este mismo tema.

Sin embargo, eso no fue todo lo que generó, ya que algunos más aseguraron que el amor y el COVID no tienen nada que ver, tomándolo como una falta de respeto para quienes perdieron la vida durante la pandemia.

“Suena muy romántico, pero estoy en desacuerdo, el verdadero amor NO se pierde o termina ni con la muerte“, “No había escrito nada tan profundo desde ‘Si no te hubieras ido’, mi Buki“, “Desafortunado comentario. Solo los que perdemos un familiar por esta pandemia entendemos que con esta enfermedad no se juega“, “El amor verdadero no hace daño, no mata, no tiene comparación. Estás equivocado“, señalaron algunos usuarios de la misma red social.

Sin embargo, dentro de la lluvia de respuestas que recibió también se encuentra el de la actriz y modelo Martha Cristiana, quien reaccionó al mensaje del intérprete de “Acepto mi derrota” escribiendo: “Quien v***gas le lleva la cuenta a @MarcoASolis que últimamente nomás le pone copy paste a frases chaquetas de superación personal. Fak.“.

Quien v***gas le lleva la cuenta a @MarcoASolis que últimamente nomás le pone copy paste a frases chaquetas de superación personal. Fak.— Martha Cristiana (@marthacristiana) January 13, 2022

Y aunque para algunos la modelo fue cruel y demostraba su desacuerdo, la famosa recurrió a su misma red social para aclarar que dicho mensaje fue escrito para “echar risas” con los fanáticos del Buki.

