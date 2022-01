Trabajadores de supermercados enfrentan carencias alimenticias por los bajos salarios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un estudio publicado recientemente reveló que el 78% de trabajadores de la compañía Kroger enfrentan inseguridad alimentaria. Pese a que los trabajadores están rodeados de comida, la gran mayoría reveló que se han quedado sin alimentos en sus hogares antes de que termine el mes, se han saltado comidas y en ocasiones se han quedado con hambre.

El informe de investigación independiente, Hungry at the Table, analizó las condiciones laborales y de vida de más de 36,000 trabajadores de Kroger en California, Colorado Washington.

Algunos trabajadores dijeron que esto se debe en parte a los bajos salarios, las largas horas de trabajo no bien remuneradas y la falta de acceso para que ellos hagan sus compras en el mismo supermercado donde laboran, entre muchos otros problemas.

La señora Queti, de 62 años, ha laborado en una tienda Ralphs por los pasados cinco años. Dijo que su salario es de $15.30 por hora y pese a que en varias ocasiones trabaja más de las 40 horas por semana, no es considerada trabajadora de tiempo completo porque después le dan solo 16 o incluso 4 horas por semana.

“Yo vivo sola y para mi es muy duro porque pago $1,000 de renta y a veces no me alcanza. Antes tenía dos trabajos, pero ahora no puedo porque me lastimé [trabajando], y por los horarios que me dan”, dijo Queti, quien pidió no revelar su verdadera identidad por temor a represalias.

Contó que en ocasiones cuando no lleva almuerzo al trabajo ha comprado comida dentro del supermercado, pero le han llegado a cobrar un precio más alto de lo regular y no respetan su palabra cuando trata de corregir a los cajeros.

“Si un cliente viene y dice que vio el producto a menos precio, le bajan el precio, pero si uno les dice no me hacen caso o a veces ni el cambio me dan”, dijo Queti. “Aparte tenemos que hacer línea igual que los demás, no toman en consideración que estamos en break [descanso]”.

Kroger es la compañía que supervisa a supermercados como City Market, Food Company, Food 4 Less, Fred Myers, Ralphs, King Soopers, Quality Food Centers y Smiths.

El estudio añadió que el 44% de los trabajadores no le alcanza para pagar un alquier y el 14% no tiene un hogar actualmente o no lo ha tenido en el último año.

Kenneth Juárez, de 44 años, es uno de los trabajadores de Kroger, quien se vio obligado a dejar el lugar donde vivía en el Valle de San Gabriel debido a los precios extremos del alquiler.

“En el 2008 con la recesión encontré una propiedad asequible en Hesperia [en el condado de San Bernardino] y parecía una buena idea manejar todos los días, pero ahora con los precios tan altos de la gasolina, no vale la pena”, indicó Juárez, empleado que ahora labora en Pasadena.

Juárez, quien ha trabajado con la compañía por 26 años, dijo que muchos años atrás los trabajos de cajeros eran considerados de clase media y los supermercados solían tener mejores beneficios. Esa fue una de las razones por las que decidió permanecer en el empleo.

Sin embargo, con los años el trabajo se ha vuelto demandante y estresante con la falta de fuerza laboral. El pago por hora lo considera muy bajo debido a que no va acorde con el costo de vida; además siente que la compañía no tiene empatía por sus trabajadores.

El covid empeoró la situación

El reporte indica que con la llegada de la pandemia del covid-19 también llegaron desafíos significativos. Pese a que los trabajadores de supermercados eran considerados esenciales, más de dos tercios informaron problemas y abusos de los clientes.

Una cuarta parte de los empleados dijeron que fueron confrontados por clientes que amenazaron con violencia. Adicionalmente, confirmaron que no recibieron apoyo por parte de la gerencia en la mayoría de estos problemas. El 31% reportó represalias de los gerentes si planteaban problemas de clientes y de otro tipo.

Pese a que al inicio de la pandemia en el 2020 los trabajadores de supermercados recibieron un incremento de salario de $2 por ser considerados “héroes”, este solo duró dos meses, informó Bloomberg. No obstante, para el final del 2020, el CEO de Kroger, Rodney McMullen, recibió un paquete de bonos de $22.4 millones.

Los trabajadores aseguraron que en algunos supermercados no había suministros básicos como guantes, máscaras o desinfectante.

“Yo tengo todas mis vacunas, pero no tenemos a la mano la protección necesaria y vivimos bajo temor todos los días”, dijo Queti.

Para su buena suerte, aseguró que no ha salido infectada del covid-19.

Los trabajadores indicaron que Kroger limita a dos tercios de sus trabajadores a no más de medio tiempo.

Los cambios de horario frecuentes para más del 50% de los trabajadores ponen en peligro aún más su búsqueda de otro trabajo a tiempo parcial, como le ha ocurrido a Queti.

“Por ejemplo, si llego a las 10 de la mañana me dicen, ‘regresa a las 2 de la tarde para que reemplaces a otra empleada que no viene’ y me echan a perder el día”, explicó.

Queti aseguró que la única razón por la que continúa en el mismo empleo es porque ya está a punto de jubilarse y no tiene las fuerzas para comenzar desde cero en un nuevo trabajo.

La Opinión intentó obtener un comentario de la compañía Kroger pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.