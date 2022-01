Muestran el viejo sillón en que el Vicente Fernández descansaba, pero aseguran que “está para la basura”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A poco más de un mes de la muerte de Vicente Fernández, las redes sociales se han convertido en el mejor lugar para que su familia comparta con el público importantes recuerdos a manera de homenaje, tal como lo hizo uno de sus nietos, quien dio a conocer la fotografía de uno de los sillones favoritos del cantante desde donde se sentaba a observar lo que sucedía dentro de su rancho Los Tres Potrillos.

Fue en una publicación de Instagram donde uno de los hijos de Vicente Fernández Jr. mostró el sillón en que el cantante descansaba mientras apreciaba el movimiento del rancho ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, pues además de ser uno de los exponentes de la música ranchera más importantes de México también logró destacar como empresario, teniendo como una de sus actividades principales la cría de caballos miniatura, además de la crianza de aves de corral.

Es precisamente en los corrales donde se encontraba el sillón favorito de don Chente, espacio dedicado para su ganado, y en el que también se encuentran los gallos y gallinas.

Aunque Vicente Fernández IV únicamente describió la imagen del sillón de piel color café con un corazón rojo, los encargados de dar a conocer de qué se trataba fueron sus seguidores, quienes además de agradecer por compartir imágenes tan personales, también explicaron que este era uno de los lugares favoritos del intérprete de “Acá Entre Nos” y “Estos Celos”.

“Perdón el atrevimiento yo tuve la fortuna de visitar 2 ocasiones una fue el recorrido del rancho y él se sentaba a escuchar y disfrutar de sus pajaritos y claro les daba de comer“, escribió una usuaria.

Mientras que otro seguidor añadió: “El lugar preferido del nuestro querido Vicente, cuántas veces se inspiró cantando“.

Y aunque se trata de un recuerdo invaluable, especialmente para su familia, algunos usuarios de las redes sociales mostraron su indignación, asegurando que era una falta de respeto que una figura tan importante como lo es Vicente Fernández utilizara un asiento en pésimas condiciones.

Así lo manifestaron los seguidores de Chisme No Like en Instagram, pues a su parecer la dinastía Fernández tiene tanto dinero que es imposible que el cantante no tuviera las comodidades de acuerdo a su nivel.

“Con tanto billete y todo roto“, “Con tanto $$$ y tiene sillón para la basura“, “Que horror con tanto dinero y no pudieron comprar un sillón para el Chente“, “Hubieran comprado uno nuevo tienen billete para cambiarlo cada 6 meses ahí se ve lo miserables que son“, escribieron dentro de la publicación. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

