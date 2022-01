¿Cruz Azul tiene una guerra interna? Luis Romo expuso a “La Máquina” y reveló posibles conflictos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cruz Azul, luego de haber quedado campeón del fútbol mexicano, no tuvo una buena defensa de la Liga MX. “La Máquina” no cumplió con las expectativas en el anterior torneo. Sin embargo, para esta temporada el conjunto de Juan Reynoso ha tenido múltiples bajas importantes. Orbelin Pineda, Roberto Alvarado y Luis Romo han sido algunos de los referentes que fueron vendidos. Ante estas salidas masivas, comienzan los rumores de problemas internos.

Esta posibilidad agarró mucho más peso con las últimas declaraciones de Luis Romo, nuevo jugador de Rayados de Monterrey. El futbolista mexicano dio pistas sobre las razones que motivaron a muchos jóvenes a que salieran de Cruz Azul sin titubear.

“Sobre el tema de salidas es un tema que no me gusta tocar, agradecer a Monterrey que me abrió la puerta, por fijarse en mí. El hecho de que salieran tantos jóvenes habla de algo que no está bien y uno evita hablar de eso, de cosas que puedas malinterpretarse, no es bueno hablar de un lugar donde te brindaron todo, mejor enfocarse en el juego que es lo que voy hacer”, manifestó Luis Romo en una entrevista para Canal 6 Deportes, recopiladas por Bolavip.

🗣️"Es un sentimiento lindo, de encontrarme con compañeros que logramos grandes cosas estando allá pero hoy me debo a Monterrey y Cruz Azul está en el pasado".



CONTUNDENTES las palabras de Luis Romo sobre su anterior equipo en su presentación con #Rayados. pic.twitter.com/1kyqq0wrru — Daniel Cavazos (@danielcavazosr) January 18, 2022

¿Luis Romo se olvidó de “La Máquina”?

El futbolista mexicano ya tuvo la oportunidad de debutar con Rayados de Monterrey de Javier Aguirre. Romo reveló estar a gusto en su nueva institución y mantiene la ilusión de estrenarse en la casa del club ante el apoyo de los aficionados y su familia.

“Es algo muy lindo porque veías a esta afición que siempre alienta, que siempre exige también, va a ser muy lindo porque el estadio representa mucho, va a ser muy bonito que mi familia va a poder estar ahí, me va a ver debutar jugar acá que es algo importante para mí“, expresó. ‼️COMIENZA UNA NUEVA ETAPA‼️



Esta noche en la cancha del estadio 🏟 Aguascalientes, Luis Romo está debutando con los Rayados de Monterrey.



Javier Aguirre, lo puso en el XI inicial, dándole la confianza a su nuevo elemento de esta temporada. #LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/BsRSDpEIiO— W Deportes (@deportesWRADIO) January 15, 2022

