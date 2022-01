Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sí, así como lo lees en el título, Jessica Rodríguez de ‘Despierta América’ revela que chocó… ¡A su madre!… Así se lo confesó la presentadora más joven del show matutino de Univision a su compañero, Raúl González.

Ambos presentaron una entrevista que el programa le hizo a una orgullosa mujer que se dedica a manejar camiones de carga, cuando González le preguntó a su co-host si ella se animaría a tener esa profesión, sin imaginar lo que desataría esa pregunta.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

¿Por qué? Porque Jessi le confesó que ella se aburre cuando maneja, y peor aún, ¡que se distrae! Pero no hablando por teléfono, ni maquillándose o leyendo una revista, sino en sus pensamientos.

“Me he pasado, me he salido donde no era, y todo porque me voy con mis pensamientos”, le confesó la joven periodista a su compañero.

Como un hermano mayor laboral, Raúl la regañó asegurando que esas distracciones podrían provocar accidentes lamentables, que debía tener cuidado.

Pero el tema no quedó ahí, pues cuando volvieron de comerciales, González insistió con lo peligroso de los descuidos de Jessi a la hora de manejar y la blaconeó revelando que, a sus 28 años, ya tiene tres accidentes en su historial.

“No han sido culpa mía… Uno una señora se comió la luz y me llevó, el segundo sí fue un poquito culpa mía porque frené un poco tarde y le di un mini golpecito al carro de adelante”, confesó Jessi.

Lo insólito es que en ese segundo choque que relata, la del carro de adelante ¡era su mamá!… Todo sucedió en un semáforo antes de su casa.

“Entro en crisis pensando: ‘Dios mío, mis papás me van a matar’, cuando me tocan la ventana y digo, ‘Ay señora perdóneme’ y volteo ¡era mi mamá! Que me grita, ‘Jessica, ¿qué estabas haciendo?’”, relató la presentadora de ‘Despierta América’, con la espontaneidad y ese estilo tan particular de contar las cosas que la caracteriza.

Ante la risa de todos, confesó que en ese choque, el único que dice que fue su culpa, pues el tercero asegura que un auto que chocó a otro le tocó a ella, estaba mirando el teléfono.

Por supuesto, Jessi salió regañada por sus colegas y compañeros y prometió estar más atenta y evitar la distracción a la hora de maneja.

MIRA AQUÍ LA HISTORIA DE LOS CHOQUES DE JESSI RODRÍGUEZ:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Jessica Rodríguez: De pasante en Univision a conducir ‘Despierta América’

•Periodista de ‘Despierta América’ abre la intimidad de su corazón y deja a todos llorando

•Jessica Rodríguez de ‘Despierta América’ cumplió el sueño de llevar a su familia a París