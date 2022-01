Marco Fabián reveló sus verdaderas intenciones con Mazatlán y le mandó un mensaje a Gerardo Martino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Fabián tendrá una buena oportunidad en la Liga MX. A pesar de estar varios meses sin jugar, Mazatlán FC le dio la oportunidad al ex internacional mexicano de formar parte de su club. Fabián de la Mora tenía las intenciones de volver a ser tomado en cuenta en un equipo. Pero el experimentado atacante azteca reveló su ambicioso objetivo en esta nueva etapa en su carrera: regresar a El Tri y jugar el Mundial de Qatar 2022.

CAMPEÓN EN MÉXICO 🇲🇽

CAMPEÓN EN ALEMANIA 🇩🇪

CAMPEÓN DE CONCACAF 🏆

ORO OLÍMPICO 🥇



¡Bienvenido a la Perla del Pacífico! A demostrar el Gran Orgullo de ser del Mazatlán 🏴‍☠️#ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/VuNIdIWY9s — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) January 17, 2022

“Sí, lo he dicho y lo repetiré: Marco Fabián siempre se he puesto metas y un techo muy alto, y mientras no vea cosas imposibles creo que todo puede suceder, el fútbol es muy volátil, tengo una gran experiencia en selección jugando todos los torneos, dos mundiales, olimpiadas, y sueño con jugar un tercer mundial, por qué no, estoy aquí, dentro de la oportunidad de poder ganarme un lugar”, explicó Marco Fabián en conferencia de prensa.

El “Marquito” tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la selección mexicana en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En general, Fabián ha jugado 43 partidos con El Tri y buscará seguir aumentando sus registros en Qatar 2022.

El mensaje de Marco Fabián para Gerardo Martino

El experimentado futbolista mexicano se puso a disposición de El Tri y Gerardo Martino. Fabián de la Mora considera que el “Tata” no tiene preferencias al momento de convocar a sus elementos, por lo que intentará recuperar su nivel para llamar la atención del estratega argentino.

“Uno levanta la mano haciendo las cosas en su club, conozco muy bien a Tata y va a estar en la mira de todos los jugadores. Está en mi cabeza, pero lo primordial es ayudar al club, estar bien en lo personal y lo otro llegará como recompensa“, sentenció.

Marco Fabián no está resentido con Chivas de Guadalajara

En el “Rebaño Sagrado” le cerraron las puertas a “Marquito”. Antes de llegar a Mazatlán, Fabián estuvo en contacto con la directiva de Chivas, pero le negaron una posible vuela al club. A pesar del rechazo, el mexicano afirmó no tener problemas en la institución.

“Lo he dicho, Chivas no tengo porqué mentir, es un club que lo voy a llevar siempre en mi corazón. Estuve más de la mitad de mi vida defendiendo ese escudo y siempre es una grandeza hablar de su historia. Estoy agradecido con su directiva, cuerpo técnico, conozco a todas las personas de ahí. Al final hubo pláticas, se respetó el proyecto de ellos, el mío, no se llegó a un acuerdo y al final de cuentas no es una situación que me incomode, les deseo suerte, pero hoy el éxito que quiero lograr está aquí con Mazatlán”, concluyó. 🏴‍☠️ MAZATLÁN 🏴‍☠️@MarcoFabian_10 pic.twitter.com/9Tiy7Tleiz— Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) January 17, 2022

