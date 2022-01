“Estaba cagado de miedo, nerviosísimo”: el curioso primer contacto entre Andrés Guardado y Rafa Márquez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrés Guardado y Rafa Márquez son dos grandes ídolos del Atlas FC. El conjunto mexicano puede darse el lujo de presumir a estos grandes exponentes del balompié azteca. Sin embargo, al inicio de su carrera, el “Principito” tenía entre sus ejemplos al “Káiser”, leyenda del FC Barcelona. El primer encuentro entre ambos fue un momento curioso con El Tri.

El escenario fue el Mundial de Alemania 2006. Este evento juntó a el defensa estrella del FC Barcelona y al joven debutante de aquel modesto Atlas FC. El “Principito” reconoció que se encontraba en un sueño al ver a tantos ídolos de la selección mexicana en el vestuario.

“Los que me conocen, saben que Rafa es mi ídolo, es mi ídolo de toda la vida (…) Llega el Mundial del 2006, llego de colado y Rafa ese año con el Barcelona gana la Champions League; para mí es un ídolo porque empezó con Atlas igual que yo, luego va al Mónaco y así. Creo que estábamos en Holanda entrenando, se incorpora después de la Final, y él estaba ahí, lo veo y me imponía mucho, ¡estaba guapísimo!“, recordó Guardado en una entrevista con su esposa Sandra de la Vega.

Con un vestuario lleno de referentes, Andrés Guardado reconoció su gran admiración por el “Káiser”. El nerviosismo era de tal magnitud que provocaba que el “Principito” esquivara a la estrella del FC Barcelona.

“A mí me imponía mucho por la admiración que le tenía, aparte venía de ganar la Champions y yo no llevaba ni un año de haber debutado en Primera, yo estaba así como ‘estoy con mis ídolos’… acabó el entrenamiento y él empezó a saludar a todos, y yo me escondí, me daba vergüenza saludarlo porque me imponía mucho respeto“, explicó.

Rafa Márquez y una broma que marcó a Andrés Guardado

El primer encuentro entre las dos figuras del Atlas FC generó carcajadas por las ocurrencias de Rafa Márquez. Hace más de 20 años, un ascensor fue el lugar en el que dos generaciones de grandes figuras del fútbol mexicano se conocieron de una forma muy peculiar.

“Pido el elevador, se abre y estaba Rafa, y yo cagado de miedo, nerviosísimo, de repente me meto con ganas de bajarme rápido y Rafa me empieza a sacar la plática y me dice ‘eh cómo dejaste a mi Atlas‘, y yo ‘bien’, por dentro ya deseando bajarme. Luego se abre el elevador y yo salgo disparado, entonces me habla y dice ‘Hey, hey, mi maleta’ y yo ‘sí, sí, perdón’, entonces se empieza a cagar de risa y me dice ‘¿cómo crees que te vas a llevar mi maleta?’, y yo ‘sí, si quieres sí te la llevo’, pero me estaba jugando una broma”, reveló Andrés Guardado.

Hoy quiero felicitar por su cumple al eterno capitán de la selección, al Kaiser de Michoacán, Rafa Márquez, quien ha sido siempre mi mayor ejemplo de motivación en mi carrera. Sabes el respeto y la admiración que te tengo, patrón. Te deseo que cumplas muchos años más! 🎁🎉 pic.twitter.com/ZbDveXPsFO— Andrés Guardado (@AGuardado18) February 13, 2018

