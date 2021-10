Rafa Márquez reveló cómo Pep Guardiola lo echó del FC Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rafa Márquez ha sido uno de los futbolistas mexicanos con una gran carrera en Europa. Su paso por el FC Barcelona estuvo llena de gloria, momentos mágicos y títulos. Sin embargo, Pep Guardiola fue quien determinó que la carrera del “Kaiser” en el conjunto catalán llegaría a su fin.

“Me lesiono en una Semifinal de Champions contra Chelsea en el 2009, el año en que se gana el Sextete. Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna”, recordó Rafael Márquez en una entrevista para El Chiringuito.

A partir de ese momento, la carrera del gran defensor mexicano se vio estancada. Ante su pérdida de protagonismo en el FC Barcelona, Rafa Márquez decidió encarar a Guardiola y cuestionarle su rol dentro del equipo. La respuesta de Pep mandó al “Kaiser” a la MLS.

“Eso comenzó a desesperarme porque mi mentalidad ganadora de siempre jugar y triunfar no me permitía saberme en el banquillo o la grada. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui“, reveló el ex futbolista mexicano.

A partir de esta escena, el ex internacional mexicano tuvo que continuar su carrera futbolística en la MLS con los New York Red Bulls. 🗣️ Rafa Márquez a @ESPN: "En aquel momento, sí me arrepentí de tomar la decisión de ir a Estados Unidos a jugar en la #MLS. Me sentí frustrado".



📊 El jugador mexicano de 39 años jugó durante tres temporadas para New York Red Bulls, con quien sumó 50 partidos en total. pic.twitter.com/5bvt8SaUa2— Sp_ | MLS (@Sp_MLS) April 18, 2018

Rafa Márquez y su rara relación con Lionel Messi

El ex defensor mexicano reveló que nunca forjó una amistad con Lionel Messi. Todo parece indicar que el argentino no es del gusto del “Kaiser”. Incluso, Márquez confesó que no le daría el Balón de Oro a “La Pulga”. Además, el ex defensor opinó sobre la salida de Messi del FC Barcelona y considera que el club tomó la decisión correcta.

“Las cosas como fueron a todos nos sorprendieron, pero si en algo tiene razón Laporta es que nadie está por encima del club. Sí, Messi le ha dado mucho al Barcelona y el Barça también a Leo, todos queríamos verlo terminar su carrera allí pero no se pudo, ahora es dar vuelta a la página“, concluyó 🤨 Ni tan amigos…



Para quien cree que por estar en un mismo vestidor, harás grandes amigos, pregúntenle a Rafa Márquez🇲🇽, pues comentó que con Lionel Messi la relación nunca fue más allá.



¡Y eso que ganaron varios títulos juntos!#TarjetaRoja pic.twitter.com/C4sPr5aa50— TARJETA ROJA (@MXTarjetaRoja) October 27, 2021

