Alexa Dellanos expone su retaguardia mientras descansa en la piscina

En los últimos días Alexa Dellanos ha publicado constantemente en su cuenta de Instagram, y ahora ha acaparado todas las miradas por una fotografía en la que luce al máximo su retaguardia mientras toma el sol al borde de la piscina, usando un microbikini negro. Ella acompañó la imagen con el mensaje “te amo hoy más que ayer, pero menos que mañana”.

La bella influencer de moda también se dejó ver en la noche al salir a pasear, usando unos ajustados pantalones de vinil y un top corto que resaltó su minicintura de 22 pulgadas. Su post lo complementó con el texto “encuéntrame en el centro”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Hace algunos días Alexa causó sensación por una imagen que compartió en la que aparece en microbikini blanco y bajo la regadera, con el mensaje “si soy mucho, ve a encontrar menos”. Curiosamente la foto generó comentarios de famosas como Isabel Madow (🔥🔥🔥), Daniella Chávez (“D I V I N A 🦋”) y Lyna Pérez (“eres perfecta😍”), quienes admiran la espectacular belleza de la modelo. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

