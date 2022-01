Ex conejita Playboy, Holly Madison, afirma que vivían casi aisladas del mundo en la mansión Playboy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace no mucho, la ex conejita Playboy, Jenna Bentley, echó la vista atrás para recordar sus días viviendo con otras doce chicas en la vivienda conocida como la “Bunny House”, que se encontraba al lado de la mansión principal donde Hugh Hefner vivía con sus novias. También se ha hablado de las numerosas reglas que debían seguir en la residencia del magnate. Pero ahora, Holly Madison, ex novia de Hugh Hefner, ha dicho que las mantenían casi aisladas del mundo exterior mientras vivían en Mansión Playboy y que era como “secta”.

No solo era volver antes de las 9 de la noche si no querían dormir en el jardín de la Mansión. Holly Madison, una de las ex novias más relevantes que tuvo Hugh Hefner, ha dicho en el documental “Secrets of Playboy” (que se estrena el 24 de enero en A&E) era como una secta donde no sólo no podían recibir visitas masculinas sino de nadie más. Si querían ir a ver a sus familias podían ir durante de las vacaciones pero a la Mansión Playboy nadie invitado por ellas podía ir, vivían prácticamente asiladas. View this post on Instagram A post shared by Playboy Buns (@girlsnextdoorpbbuns)

Además agregó que sólo podían salir por: “Motivos especiales”. La ex conejita Playboy, Holly Madison, afirmó también: “Echando la vista atrás, el motivo por el que pienso que era una especie de secta es que nos manipulaban y se esperaba que creyésemos que Hugh Hefner era un buen hombre y que de hecho lo pensaban. A veces solo decías es un buen tipo”. View this post on Instagram A post shared by Karolina Błaszkiewicz (@karolablaszkiewicz)

Sigue leyendo:

¡Es la guerra! Dos exconejitas de Playboy se la tienen jurada

Conoce la curiosa cláusula que Hugh Hefner puso en su testamento