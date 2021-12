Ex conejita Playboy, Holly Madison, reveló que su primera cita con Hugh Hefner fue traumática y que le impactó emocionalmente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ex conejita Playboy, Holly Madison, fue una de las tantas novias que tuvo el magnate y dueño del imperio Playboy, Hugh Hefner, entre 2001 y 2008. Holly tuvo muchas expectativas de ese primer encuentro con Hugh después que le avisaran que otra conejita había renunciado a vivir en la Mansión Playboy y a seguir siendo una de las tres novias del multimillonario. Lo que Holly Madison jamás imaginó es que sucedería son todos los detalles íntimos que decidió hacer públicos y sobre todo, el impacto emocional y lo traumática que asegura fue esa experiencia.

Para Holly Madison era una verdadera emoción ser una de las tres novias de Hugh Hefner. Al irse una de ellas, la conejita tuvo el camino libre para pasar a vivir en una de las mansiones más deseadas del mundo. Era obvio que ella no se esperaba una primera cita tradicional y estaba preparada para casi cualquier cosa. En algún momento creyó que esa cita inicial era para romper el hielo y conocerse mejor. Pero la ex conejita Playboy dijo en un detalles muy íntimos y privados. A Holly Madison nunca se le cruzó por la cabeza que tendría relaciones aquella misma noche. Hecho que, según la también modelo, pasó después de ir a una discoteca con otra mujer y Hugh Hefner, donde dice que vivió un pequeño trauma después afectando su salud emocional. View this post on Instagram A post shared by Playboy Buns (@girlsnextdoorpbbuns)

“Lo pusieron literalmente encima de mí. Y después de que todo terminara, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor de lo que pensaba… No es que la idea del sexo con él me repeliera tanto. Fue más bien el aspecto grupal lo que se salía realmente de mi zona de confort y la sensación de que todo el mundo sabía lo que había pasado”, dijo la ex conejita Playboy, Holly Madison, en el podcast Power: Hugh Hefner. View this post on Instagram A post shared by Holly Madison (@hollymadison)

La misma Holly Madison dice que esta experiencia resultó traumática, pero no hizo que renunciara a su objetivo. Al día siguiente, le preguntó a Hugh Hefner si podía mudarse a la mansión, a lo cual él él dijo que sí de manera inmediata. “Sentí que no había vuelta atrás, así que más me valía conseguir lo que me había propuesto”. View this post on Instagram A post shared by Playboy Buns (@girlsnextdoorpbbuns)

