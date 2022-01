Alcalde de Santa Ana busca ser supervisor del Distrito 2 del condado de Orange

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de servir en el ayuntamiento de Santa Ana por más de 14 años, los últimos dos como alcalde, Vicente Sarmiento se ha postulado para buscar el puesto de supervisor del Distrito 2 del condado de Orange.



El nuevo distrito central por primera vez cuenta con una mayoría de residentes latinos. Esto ocurrió después que la junta de Supervisores aprobó los nuevos límites a finales de 2021 como resultado del último censo, que demostró los cambios de la población y demografía, entre otros factores.



En entrevista con La Opinión, el hoy edil dijo que de ser elegido, continuará ayudando a su comunidad de Santa Ana así como al centro del condado de Orange pero desde otra mesa directiva.



Sarmiento de nacionalidad boliviana y abogado de profesión, llegó con su familia a Santa Ana cuando tenía apenas un año de edad.



En el 2007 comenzó su servicio como funcionario público y actualmente es alcalde de la ciudad y miembro de la Junta Directiva de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA). En el pasado se desempeñó como presidente y miembro de la Junta Directiva del Distrito de Agua del condado de Orange durante seis años.

Las prioridades

Sarmiento, cuyo término como alcalde finaliza en diciembre de 2022, dijo que el condado cuenta con muchos recursos a los cuales no se les está dando uso. Su experiencia, es lo que considera lo hace el candidato perfecto para ayudar a solventar los problemas.



Indicó que hay falta de atención hacia las poblaciones más necesitadas como la ciudad de Santa Ana y algunas partes de Anaheim y dio como ejemplo la necesidad que hubo en dichas áreas al inicio de la pandemia del covid-19 así como la alta necesidad con los desamparados.



Sarmiento dijo que al inicio de la pandemia del covid-19 todos los índices apuntaban a que Santa Ana sería el centro de la epidemia en el condado. La razón es porque la ciudad cuenta con muchos hogares multigeneracionales haciendo a las familias más propensas a las infecciones.



Sin embargo, cuando comenzaron a estar disponibles las pruebas para detectar el covid-19 y posteriormente las vacunas estas fueron entregadas primero en otras áreas más ricas, como las ubicadas al sur del condado.



“La respuesta a esas consecuencias por medio del condado han sido muy tristes porque teniendo ese adelanto ellos podían traer los recursos mucho más pronto y más ampliamente a Santa Ana”, dijo. “Tuve que levantar la voz y decir que nos íbamos a poner más fuertes con el condado y con el estado”.



En cuanto a la indigencia, indicó que actualmente hay números muy altos de personas sin hogar por muchas razones.



Esto incluye la indiferencia del condado de no invertir los fondos que recibe del gobierno federal. “Ellos reciben millones y millones para este asunto”.



Y agregó que al condado se le ha hecho fácil hacer que la ciudad de Santa Ana cargue con el mayor número de desamparados.



“Como nosotros somos la sede del condado tenemos muchos servicios aquí —como alimentos y servicios médicos— pero queremos ayudar también con compasión a la gente que no tiene techo. No obstante, vemos que el condado ha facilitado que las otras 33 ciudades traigan su gente sin techo [aquí] y eso para mí no es justo”, dijo Sarmiento.



Lo más curioso, es que descubrieron es que al ver la demografía del desamparado se han dado cuenta que en su mayoría no son personas de color.



“El mismo juez federal miró que no son personas originarias de Santa Ana y ahí es donde nosotros vimos que están llenando nuestra ciudad de personas sin techo que no son de aquí”, explicó.



“Yo estoy de acuerdo que tenemos que poner de nuestra parte pero no creo que sea justo que nosotros tengamos que solventar el problema del condado entero”.

Pide el apoyo de la comunidad

De ser elegido como supervisor, Sarmiento sería el tercer supervisor latino en la historia del condado y el primer funcionario de Santa Ana en servir en la Junta de Supervisores del Condado de Orange en los últimos 74 años.



El distrito 2 incluye toda la ciudad de Santa Ana así como porciones de Anaheim, Orange, Tustin y Garden Grove.



Cuenta con más del 62% de latinos y tiene una fuerte ventaja en el registro de votantes demócratas del 25.6 %.



Sarmiento dijo que en estas elecciones lo primero que él espera es que todas las personas salgan a votar sobre todo ahora que son categorizados como parte íntegra de la elección en el Distrito 2.



“Espero que me pueda ganar el voto del pueblo pero me gustaría que toda la gente que califica salga a votar porque lastimosamente estamos en una elección de medio término y estamos en una primaria, que es en junio. Entonces la voz latina nunca se escucha en las elecciones que no suenan tan fuerte como la elección presidencial”, dijo Sarmiento.