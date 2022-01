Volvieron a poner el parque más pequeño del mundo en Portland, Oregon

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundialmente famoso Mill Ends Park está en una nueva ubicación después que la ciudad de Portland, en Oregon, completara mejoras para bicicletas y aceras cercanas en una de sus principales vías.

La finalización de un proyecto de construcción de carreteras en Oregon resultó en el regreso del parque más pequeño del mundo, que ahora se encuentra a unas 6 pulgadas de su ubicación anterior.

Completion of Better Naito Forever means the return of Portland Parks & Recreation’s world-famous Mill Ends Park! News from @PDXParksandRec and @PBOTinfo https://t.co/jGxZSz89LX pic.twitter.com/HhFRlKbZUM — Portland Parks & Rec (@PDXParksandRec) January 20, 2022

Mill Ends Park, una pequeña zona verde en la mediana de Naito Parkway en Portland, recibió sus primeras plantas y su nombre del reportero del Oregon Journal Dick Fagan.

En 1946, Dick Fagan regresó de la Segunda Guerra Mundial para reanudar su carrera periodística en el Oregon Journal. Su oficina, en el segundo piso sobre Front Street (ahora Naito Parkway), le dio una vista no solo de la concurrida calle, sino también de un hueco sin usar en la mediana donde se colocaría un poste de luz.

Cuando no llegó ningún poste para llenar este agujero, la maleza se apoderó del espacio. Fagan decidió tomar el asunto en sus propias manos y plantar flores.

Columnist Dick Fagan was there for the first planting of a rose bush. It was called 'Envoy Park' because they planted an Envoy Rose. But over time, Fagan wrote fanciful columns about the park being filled with leprechauns and deemed it Mill Ends Park. His version stuck. pic.twitter.com/KyhK362PCk — Samantha Swindler (@editorswindler) January 19, 2022

Y comenzó una tradición en Portland que continúa hasta hoy.

It may be the smallest park in the world (according to @GWR), but Portland's tiny @MillEndsPark is big on holiday spirit. 🎄✨ And it's only a short walk from #PortlandState at 56 S.W. Taylor St. 📷 @AstridOnesto pic.twitter.com/AhlnYQzfR6— Portland State University (@Portland_State) December 12, 2018

Fagan escribió durante años una columna popular llamada Mill Ends (piezas de madera ásperas e irregulares que sobran en los aserraderos). Usó esta columna para describir el parque y los diversos “eventos” que ocurrieron allí.

Fagan calificó el espacio como el “parque más pequeño del mundo”. El parque se inauguró el día de San Patricio en 1948 ya que Fagan era un buen irlandés. Continuó escribiendo en el periódico sobre las actividades en el parque hasta su muerte en 1969.

Después de que Mill Ends se convirtiera oficialmente en un parque de la ciudad de Portland el Día de San Patricio en 1976, el parque siguió siendo el lugar de las festividades del Día de San Patricio.

Keep Portland Weird….by having the world's smallest park. Mills End Park measures 60cm in diameter. #pdx 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/QVuusGvHXB— Don Seller (@don_seller) February 26, 2017

Y luego se convirtió en un hito mundialmente famoso como el parque más pequeño del mundo cuando recibió el reconocimiento de Guinness World Records en 1971. Worlds smallest park in Portland, Oregon… Mills End Park… Said to house a colony of leprechauns. Lol pic.twitter.com/VDW5Bu9WtJ— Stephanie (@mellosteph) March 13, 2014

El pequeño parque fue demolido como parte del proyecto Better Naito Forever de la Oficina de Transporte de Portland, pero Portland Parks & Recreation anunció que Mill Ends Park ahora ha sido reconstruido a unas 6 pulgadas de su ubicación anterior. IT’S BAAAAAAAAACCKK… look who reappeared recently – Mill Ends Park! The smallest park in the world was removed for construction along Naito Pkwy a while back. It has now returned – 6 inches to the west! Great to see this tiny park back! #LiveOnK2 #Portland #MillEndsPark pic.twitter.com/JpjC7h8Y9b— Mike Warner (@MikeKATU) January 21, 2022

El parque, que mide aproximadamente 2 pies de ancho con una superficie total de 452 pulgadas cuadradas, tiene un nuevo letrero y un nuevo borde del parque en forma de trébol.

Su dirección exacta es: SW Naito Parkway y Taylor St. Portland, Oregon 97204

Portland Parks & Recreation dijo que los funcionarios esperan realizar una “ceremonia de nueva dedicación” para el parque en un futuro próximo.