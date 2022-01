J Balvin regalará unos zapatos deportivos al niño que fue criticado en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Recientemente un niño publicó en TikTok un video en el que promociona el puesto de comida de su papá en Ciudad de México. Pero al poco tiempo comenzó a recibir críticas y burlas debido a los zapatos deportivos que usaba, pues lo acusaban de tener una versión “pirata” del modelo de J Balvin en la firma Nike Air Jordan.

El pequeño -de nombre Bruno- no hizo caso a los comentarios y declaró en otro clip: “No, no me importa que mis tenis sean pirata, para los que me dijeron que eran pirata en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá“.

El video se hizo viral y fue visto por el reguetonero colombiano, quien de inmediato recurrió a su cuenta de esa red social para informarle a Bruno que le enviará unos tenis originales, y a la vez elogiarlo por su actitud positiva y el amor a su familia: “Te van a llegar los tenis. Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman. Ya te llegan”.

