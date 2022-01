VIDEO: María José ignora el regalo de una fan y la tachan de “sangrona”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La famosa cantautora María José, conocida por su participación en el grupo “Kabah”, se encuentra en el ojo del huracán luego de protagonizar una escena que enfureció a miles de internautas: ignorar a una de sus fans. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue durante la tarde del pasado lunes que a través de Tik Tok se viralizó un clip en el que se muestra una interacción que desató la ira de decenas de usuarios. Se trata del momento en el que la intérprete de “No soy una señora” decide hacer caso omiso a los llamados de una fan que quería darle un obsequio.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El momento, que quedó plasmado en las cámaras de varios fans, ocurrió durante el palenque de la Feria de León, Guanajuato, donde María José se coronó como una de las artistas más esperadas de la noche.

En las imágenes se aprecia a la ex coach de “La Voz” caminando alrededor de la pista mientras da la bienvenida a los asistentes a su concierto, mientras que en uno de los asientos más cercanos se ve a una fanática con un ramo de flores para la cantante.

A pesar de los numerosos intentos por llamar su atención (que constaron en gritos y saludos), no lo logró. Por el contrario, María José se desplazó hacia el otro lado del escenario para presentar su siguiente canción y comenzar a cantar.

Esto desató la ira de miles de usuarios que no dudaron en compartir su descontento hacia la actitud de la artista: “Se le olvida que gracias a sus fans es lo que es”, “Ya he visto varios comentarios de que andaba muy sangrona” y “Yo no hubiera gastado mi dinero”, son algunos de los comentarios que se leen bajo el video.

Sin embargo, hubo algunos fanáticos de la cantante que no dudaron en salir a defenderla, apuntando que no se acercó a la joven debido a que no traía cubrebocas: “Claramente no trae puesto el cubrebocas, y se los dijo desde el principio si quieren que me acerque usen el cubrebocas“, respondió uno de los internautas.

Te puede interesar:

• Conoce la linda casa donde María José demuestra que ‘no es una señora’

• El impactante escote de María José en La Voz México del que todos hablan

• María José revela que sufrió tres abortos antes de tener a su hija Valentina