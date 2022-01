Juan Manuel Cortés de Suelta la Sopa ya tiene trabajo en el programa “Hoy” de Televisa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucho se ha dicho de los últimos conductores que integraron el ya desaparecido programa de la cadena Telemundo, Suelta La Sopa. Juan Manuel Cortés no quedó por fuera de esto. Sin embargo, en casi tiempo récord el colombiano ha emprendido un nuevo proyecto y ya tiene trabajo en el programa “Hoy” que lleva la cadena Televisa.

“Con Melón o con Sandía” es el nombre de la sección con la que le dieron la bienvenida a Juan Manuel Cortés en el set del programa “Hoy” de Televisa junto a Martha Figueroa. Ambos expertos en entretenimiento deben dar su opinión acerca un tema del momento. En este caso, Juan Manuel Cortés se estrenó con uno que domina muy bien, como lo es el escándalo de la familia Rivera. Mientras Martha Figueroa apoyó a Juan Rivera y a Rosie Rivera, el ex conductor de Suelta la Sopa se inclinó por apoyar a Chiquis Rivera, en cuanto a toda la polémica por el manejo de la empresa de la fallecida Jenni rivera.

Pero la buena noticia es que Juan Manuel Cortés y todo su profesionalismo han hecho que sean apenas semanas las que pasó alejado de las pantallas de televisión. Las redes sociales se están llenando de mensajes positivos y de apoyo, a quien acompañó durante varios años al público hispano a través del que fue el programa número uno de farándula en Telemundo, Suelta la Sopa. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

Una vez más, Juan Manuel Cortés demuestra sacarle el jugo a las segundas oportunidades que le presenta la vida y estamos seguro que en cuestión de tiempo se apoderará de los corazones de cada uno de estos nuevos televidentes. ¡En hora buena para él! View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

