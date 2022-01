Raúl de Molina podría saltar en paracaídas para su cumpleaños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El 29 de marzo, el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, cumplirá 63 años y todo indica que pudiese celebrarlo saltando en paracaídas o al menos, es una de sus múltiples opciones. Después que en el programa de Univision entrevistan al cantante regional mexicano Régulo Cano, a El Gordo se le prendieron las alarmas de hacer algo verdaderamente extremo para su próxima vuelta al sol.

EL cantante Régulo Cano dijo que no pudo hacer un fiestón el día de su cumpleaños por la pandemia, pero sí saltó en paracaídas. De inmediato, Lili Estefan consultó a El Gordo por esta idea. Aunque dijo que no inicialmente, después comenzó a especular de cómo sería saltar en paracaídas y cómo debía ser el mismo que usara Raúl de Molina para celebrar su próximo cumpleaños.

“Me acaban de gritar al oído. – Tú te imaginas si te tiras en paracaídas lo rápido que vas para abajo-. Quizás no saben, quizás yo floto mejor. Hay paracaídas que me aguantan… Por qué me tienen que molestar… Hay paracaídas para gente de mi tamaño…”, dijo con un muy buen sentido del humor El Gordo más querido de la televisión hispana, Raúl de Molina.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

También aseguró que es su esposa Milly de Molina la que estaría más interesada que él en saltar en paracaídas desde un avión. Sin embargo, aún no queda claro si es algo que realmente Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca se atreverá a hacer este próximo 29 de marzo. Pero, seguramente sí se dará algunos de sus dos otros grandes gustitos como lo son la gastronomía y los viajes. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Lili Estefan, por su parte, agregó que sus hijos lo hicieron sin permiso y que por poco se muere cuando los vio en las redes sociales presumiendo sus diplomas. Claro está que es un deporte extremo y, como buena madre, le da pánico saber a sus tesoros al borde del peligro.

Sigue leyendo:

Cuánto dinero tiene Raúl de Molina, ¿es cierto que es millonario?

Raúl de Molina rechaza a fan que se le acercó en Nueva York

Raúl de Molina del incidente con lo hijos de Aracely Arámbula: “Si abrió la puerta nuestra reportera está muy mal hecho”