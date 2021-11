Raúl de Molina rechaza a fan que se le acercó en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque parezca que los famosos siempre andan felices y contentos, la realidad es otra. Ellos, como muchos de nosotros, tiene sus días buenos y otros no tan buenos. En ocasiones, los fanáticos ven a sus estrellas preferidas en sitios públicos y se emocionan tanto, que solo quieren inmortalizar el momento con una foto, un autógrafo o un simple saludo. Pero en otras, los mismos no son bien recibidos por las celebridades. Tal es el caso de El Gordo más querido de la televisión hispana, conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, quien rechazó a una fan que se le acercó .

Al presentador Raúl de Molina le pasó recientemente mientras transmitía desde Nueva York para el programa de la cadena Univision. “Se molestó porque se quería tomar una foto conmigo mientras yo estaba al aire -Estoy haciendo el programa- Ella quería que yo interrumpiera el programa para tirarme una foto con ella”, explicó el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, justificando así el por qué su reacción hacia a la fanática.

Pero a él no es el único que le ha sucedido lo mismo. Hace pocos días, una fan subió a tarima cuando Maroon 5 ofrecía un concierto. El vocalista de la banda, Adam Levine, hizo una expresión con su cuerpo que generó de inmediato el repudio de los usuarios de las redes sociales. Muchos alegaban que el gesto no sólo fue de rechazo sino de “asco”. Posteriormente Adam Levine salió a explicar que esa no fue la intención de sus movimientos. Simplemente se asustó y dejó claro lo que implica su fanaticada tanto para él como la banda en general. Eso mismo hizo Raúl de Molina recientemente. Aunque no quedó registro audiovisual del momento en que la fan se acerca y él la rechaza, el propio periodista aclaró la situación.

Maluma es otro que no ha quedado exento a “la pasada de mano” de algunos fanáticos. Hace poco en Nueva York, un hombre se le acercó para saludarlo rompiendo el círculo de seguridad del cantante y de inmediato, el colombiano reaccionó de manera agresiva para poder quitarse de encima al hombre que había quedado prendado a su brazo. Posteriormente aclaró que hay límites y que, cualquier persona famosa o no, se hubiese molestado. Así que, El Gordo, Raúl de Molina, no es el único que ha sufrido este tipo de percances con sus admiradores.

¡Se viralizó este video donde supuestamente Maluma agrede a un fan que se le acercó en Nueva York! 😱📺



¿Qué opinas? #VLA pic.twitter.com/GtpfwZndqg— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2021

