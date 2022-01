Mauricio Reygadas: el joven mexicano de 16 años que estará de prueba en el Betis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El futbolista mexicano de 16 años de edad, Mauricio Reygadas, buscará unirse a sus compañeros Andrés Guardado y Diego Lainez en el Real Betis de La Liga Español, donde estará a prueba durante esta semana.

Reygadas, nacido en Miami (Estados Unidos), es un lateral derecho y también cumple funciones en el medio campo. De acuerdo a Transfermarkt, Mauricio tiene un valor de 11 mil dólares.

Reygadas, de tan solo 16 años, recibió una oportunidad para ganarse un lugar en el Betis después de su paso por el balompié de Gibraltar, país donde jugó en el Mons Calpe de César Vega, quien fue auxiliar de Jesús Ramírez en la Selección Mexicana Sub-17 que logró coronarse campeón del Mundo en 2005.

Juvenil mexicano 🇲🇽reporta con la Real Betis 🤝



Mauricio Reygadas se unió este lunes a los entrenamientos del cuadro Juvenil de la división de honor de España 🇪🇸



Mau, de 16 años estará una semana a prueba. El defensa ya debutó en 1ra de Gibraltar 🇬🇮 con Mons Calpe. pic.twitter.com/cPutdoOcRH — Alexx Carrasquedo (@AlexxCarZe) January 26, 2022

A pesar de haber nacido en Estados Unidos, el joven de 16 años ha expresado su gusto por representar a la selección de México y espera algún día el llamado del Tri.

“Todas mis enseñanzas son mexicanas, mis gustos también y me voy por México. Si me fueran a llamar me encantaría. Me gustan todos los jugadores, como juegan y verlos en la televisión. Incluso me fui hasta el Mundial de Rusia 2018 para ver todos sus partidos y siempre ando con la camiseta de México”, expresó Reygadas.

Nació en USA, pero el Tri no tiene que pelear por él, Mauricio Reygadas ya decidió por @miseleccionmx



Mañana termina su prueba con Betis, en espera de ser fichado. pic.twitter.com/A6dVwlsD7P — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) January 27, 2022

Reygadas podría unirse a Diego Lainez, quien forma parte del Betis desde 2019, y Andrés Guardado, el experimentado futbolista mexicano y que está con el Betis desde 2017, por lo que ahora el club español podría firmar a otra joya del fútbol mexicano.

