Aleida Núñez presume su silueta con ajustado vestido rojo y otro lujoso regalo de su pretendiente millonario

Hace unos días Aleida Núñez sorprendió a sus fanáticos al confirmar que se está dando una nueva oportunidad en el amor junto al empresario millonario de origen estadounidense Bubba Saulsbury, con quien dio la bienvenida al 2022 en un excéntrico viaje por Medio Oriente y recientemente celebró su cumpleaños 41 con lujosos obsequios que no ha dudado en presumir en sus redes sociales.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la bella y talentosa actriz de Televisa compartió con poco más de 3 millones y medio de seguidores otro de sus costosos obsequios de cumpleaños que recibió el pasado 24 de enero y que según lo reveló a través de las historias de la misma red social, es uno de los detalles con los que la consintió su millonario pretendiente.

Se trata de un bolso de piel en color negro de la firma italiana Gucci, cuyo valor actual es de $2 mil 690 dólares, según el sitio oficial de la marca y que también se promociona en Instagram.

Accesorio que la cantante modeló dentro de su perfil social y que combinó con un ajustado vestido color rojo que, como ya es costumbre en sus atrevidas publicaciones, acentuó sus delirantes curvas y la hizo lucir despampanante y provocativa.

“Gracias por mi regalo B…“, fue la frase con la que describió la postal que ha recibido más de 75 mil reacciones en forma de corazón, además de una lluvia de mensajes en los que, además de felicitarla por su belleza, destacaron la suerte que tuvo de conquistar a un millonario. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y aunque seguramente continúa celebrando un año más de vida, en días previos la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, atrajo miles de miradas al presumir sus curvas perfectas con otro mini vestido que modeló ante la cámara por delante y de perfil, con la que aseguró que, “vivir en presente genera más felicidad“. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que, en una de las series de fotografías más aplaudidas por sus fieles admiradores se encuentra aquella en la que, utilizando esta misma prenda, Aleida Núñez se paseó ante las cámaras para mostrar sus estilizadas piernas en seductores ángulos. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

