Policía de Dallas reporta un incremento de más del 30 por ciento en autos robados con respecto a enero de 2021

El robo de autos se incrementó en la ciudad de Dallas un 33 por ciento. Según recientes reportes del Departamento de Policía de Dallas sólo en enero del 2022 se reportaron 943 autos robados, mientras que en enero del 2021 se reportaron 701: 242 autos robados más en el mismo periodo.

Dejar el auto encendido mientras entra a una tienda de conveniencia o dejarlo sin seguro son dos de las principales causas de robo de autos en esta ciudad texana.

“En verano la gente deja el aire acondicionado y el auto encendido, entran a la tienda y cuando regresan el auto ya no está, en invierno prenden la calefacción, suben a su casa y cuando regresan también el carro ha desaparecido”, señala Juan Fernández, portavoz de la Policía de Dallas.

El oficial aconseja poner un sistema de alarma o un GPS al vehículo, lo que podría ayudar a recuperar el vehículo en caso de sufrir un robo.

“Puede instalar un sistema de seguridad en su auto con alarma para evitar el robo o un GPS para ayudar ayudar a encontrarlo”, agrega Fernández.

¿Qué pasa con los autos robados? La policía señala que es importante informar del robo a las autoridades, porque en algunos casos con un reporte policial y una descripción de vehículo es posible recuperarlo. En otras ocasiones no es posible, ya que es frecuente que los autos sean utilizados para venderlo por partes o en el extranjero.

El agente de la policía de Fort Worth Daniel Segura, quien explica que muchas veces dejar objetos visibles adentro del auto es un incentivo para los delincuentes.

“Muchos artículos que para nosotros no tienen un valor, por ejemplo monedas o una bolsa pueden llamar la atención del ladrón y robar algo más que el propio auto”.

¿Cómo prevenir los robos?

No olvide de poner seguro a su auto.

No deje objetos de valor dentro de su auto.

No deje una llave extra dentro del auto.

No deje las ventanas abajo.

No estacione su auto en lugares solitarios y mal iluminados.