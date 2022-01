La alcaldesa más joven de Cudahy se postula para asambleísta del distrito 64

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de haber hecho historia en la ciudad de Cudahy como la alcaldesa más joven en el 2020, Elizabeth Alcantar, de 28 años, anuncia su candidatura para asambleísta por el nuevo distrito 64.

Este distrito cubre ciudades del sureste de Los Ángeles incluyendo Cudahy, Bell Gardens, Downey, Santa Fe Springs, Norwalk, La Mirada, South Whittier y La Habra.

En el 2018 Alcantar fue elegida como concejal de su ciudad natal y en el 2020 fue elegida alcaldesa, donde tuvo que demostrar todo su potencial. A una semana de haber tomado su nuevo puesto tuvo que enfrentarse a la aerolínea Delta, después que uno de sus aviones arrojara combustible sobre Cudahy en su camino hacia un aterrizaje de emergencia.

“Pude conseguir una reunión con la compañía en un problema que hasta el momento seguimos batallando”, dijo Alcantar.

Un par de meses después llegó la pandemia del covid-19 donde nuevamente Alcantar tuvo que demostrar su liderazgo. Ella contó que muchos de sus residentes son trabajadores y hubo un momento donde los números marcaban altos contagios en el sureste de Los Ángeles.

Esto se debe a que mientras otras áreas estaban recibiendo pruebas para detectar el Covid-19 y eventualmente las vacunas, estas no estaban llegando al sureste, comúnmente conocido como SELA (South East LA).

“Abogamos por mucho tiempo y finalmente SELA tiene lugares para hacerse las pruebas y conseguir las vacunas”, dijo la alcaldesa.

Mi historia es la historia del distrito

Alcantar, es hija de inmigrantes mexicanos, tiene dos hermanos menores y es inquilina en Cudahy.

Dijo que se está postulando porque ha visto que las comunidades de SELA, bajo el nuevo distrito que se formó después de la redistribución de distritos, tienen una historia similar.

“Hay tantos problemas que afectan a nuestras familias trabajadoras, ya sea la asequibilidad de la vivienda o la justicia ambiental, o incluso la disponibilidad del transporte público y las opciones justas para que nuestra gente se transporte”, dijo Alcantar. “También tenemos problemas de educación para asegurarnos de que nuestras escuelas públicas estén completamente financiadas”.

Elizabeth Alcantar junto a sus padres. (Suministrada/Elizabeth Alcantar)

Alcantar indicó que como candidata se dedicará a conocer todo el distrito durante la campaña.

“Estoy planeando hablar con todos los líderes de nuestra comunidad, hablar sobre sus necesidades, escucharlos y en términos generales ver mejor cómo apoyamos a nuestras familias a nivel estatal”, dijo Alcantar. “Como mencioné, nuestros trabajadores aquí localmente necesitan más apoyo, nuestras familias inmigrantes necesitan más apoyo”.

La alcaldesa dijo que ha notado cuando las personas necesitan ayuda y no saben a quién contactar o a qué número llamar para conectarse con el gobierno estatal y esta es una brecha que ella pretende cerrar cuando llegue a la asamblea.

“Creo que siendo una persona centrada en los valores que he liderado, no solo en el concejo, sino incluso antes fui muy comunicativa con mis valores y mis creencias. Creo que eso beneficia a nuestra comunidad en términos de lo fuerte que me he mantenido”, dijo Alcantar.

Adicionalmente dijo que ella es la cara del distrito, asistió a escuelas públicas, ha sido inquilina toda su vida y sus padres son inmigrantes de clase trabajadora.

“Creo que mi historia es la historia del distrito en la que muchos de nosotros somos primera o segunda generación, o padres que vinimos a este país con la esperanza de triunfar y varios de nosotros lo estamos logrando o presionando para lograrlo”, recalcó.

Apoyando su candidatura

Daysy Palma, de 25 años, es partidaria de Alcantar y dijo que sin dudarlo en cuanto pueda comenzará a tocar puertas para abogar a favor de Alcantar.

“¡Estoy tan emocionada! Creo que la última vez que estuve así de emocionada fue cuando Obama corrió [para presidente]”.

Palma asistió a la misma preparatoria que Alcantar pero nunca cruzaron palabra. Fue algunos años después que Palma cursaba el último grado de preparatoria y Alcantar, como estudiante de universidad, regresó para ayudar a los estudiantes a llenar sus solicitudes de forma voluntaria.

“Yo soy primera generación, estudiante DACA y ella llegó a ayudarnos con aplicaciones porque ella sabía mucho de DACA también”, dijo Palma.

Alcantar (c) con un grupo de simpatizantes que la apoya. (suministrada)

Adicionalmente Alcantar se encargaba de informar a los jóvenes de la comunidad acerca de políticos locales e incluso organizó un grupo para presentarse en reuniones.

“Ella es muy activa, siempre está haciendo algo”, dijo Palma.

Diana Colín, otra partidaria de Alcantar, dijo que ella ha vivido gran parte de su vida en South Whittier y ha visto de primera mano cómo esta área no es representada apropiadamente

“Es un área no incorporada que mucha gente, incluso los que viven dentro de la comunidad, no saben que no pertenece a la ciudad de Whittier”, explicó Colín, de 32 años.

Añadió que esto hace que muchos recursos sean pasados por alto ya que muchos asumen que Whittier lo tiene cubierto cuando en realidad el área pertenece al condado de Los Ángeles y es la Junta de Supervisores quien debe abogar por ellos.

“Creo que si alguien tiene la oportunidad de colocar a South Whittier en el mapa, será Elizabeth”, dijo Colín.

Explicó que a ella le agrada ver como Alcantar ha hecho un gran trabajo para asegurarse de que Cudahy sea identificado en el mapa visible para los funcionarios electos para obtener recursos.

“Cuando necesitábamos vacunar a nuestras comunidades, [Alcantar] tocó puertas, habló con las pequeñas empresas y las estaba inscribiendo”, dijo Colín. “Así que ver a los funcionarios electos tocar las puertas, yendo a sus negocios, hablando su idioma que es tan grande e importante en un lugar como South Whittier”.

De llegar a la asamblea, Alcantar sería una de dos asambleístas más jóvenes. Ella cree que ser joven no es un problema sino más bien una oportunidad porque podrá demostrar todo lo que puede hacer a su corta edad.

“He crecido mucho en este tiempo y seguiré luchando más”, aseveró Alcantar.