Califican de mero intento político de grupos de derecha el esfuerzo de destitución contra Gascón

Activistas latinos y líderes afroamericanos de derechos civiles consideran que los esfuerzos por destituir al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, representan un esfuerzo político de la derecha para sabotear las reformas de la justicia.

“Es un golpe mal encaminado, enfermizo y un trabajo de la derecha contra Gascón”, dijo Earl Ofari Hutchinson, director de Los Angeles Urban Policy Roundtable. “Gascón es el primer fiscal que cree en la aplicación de la ley de manera justa y considera que encerrar simplemente a personas por delitos en su mayoría no violentos es una mancha abominable en el sistema de justicia”.

En un segundo esfuerzo por revocar el mandato de Gascón, sus adversarios que lo culpan por el aumento de la violencia y crímenes ya pueden comenzar a recolectar un poco más 560,000 firmas antes del 6 de julio para que la iniciativa sea incluida en la boleta electoral de noviembre próximo.

“El crimen sube y baja, sin importar quién sea el fiscal”, dijo Hutchinson a La Opinión. “Va en ciclos, picos y chorros. La culpa es de las mismas cosas de siempre, la falta de empleos, oportunidades, recursos para los jóvenes en riesgo y sus familias, la alienación y la deshumanización en una sociedad impulsada por las ganancias y la codicia”.

“A eso, agréguele la cultura de las armas en Estados Unidos y el crimen siempre será un problema en este tipo de sociedad”.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos de inmigrantes analizó que, si bien 31 ciudades del condado de Los Ángeles han emitido un voto de “no confianza” hacia Gascón, es “porque están aliadas con los departamentos de policía “.

“Como Gascón quiere llamar a rendir cuentas a la policía en todas las ciudades, la policía debería servir a la comunidad, no venir a darnos de palos”, agregó el activista.

Earl Ofari Hutchinson, director de Los Angeles Urban Policy Roundtable. (Jorge Luis Macías)

Por su parte, Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro que trabaja con la comunidad de inmigrantes manifestó que no le extrañan los movimientos políticos para destituir al fiscal.

“Verdaderamente [George Gascón] ha tenido la mala suerte de que le achaquen a él los delitos más sonados de las últimas semanas; ya que él se encarga de que se cumplan las leyes”, declaró Sanabria a La Opinión.

No obstante, reconoció que, de presentarse la necesidad de votar en una elección de destitución, en noviembre próximo, votaría por mantener a Gascón en su puesto.

“Contra él han lanzado una campaña millonaria por la coyuntura de los crímenes que se han cometido y él representa el ‘poster boy’ [chico del cartel] de ataque de los sectores de elite y republicanos conservadores y millonarios”, agrega.

Hasta diciembre de 2021, los proponentes de la destitución habían recaudado alrededor de 25 millones de dólares, informó un portavoz de la campaña, quien dijo no estar seguro cuánto dinero estarían dispuestos a invertir los multimillonarios Geoff Palmer y Gerald J. Marcil para desbancar a Gascón.

El sistema carcelario “indudablemente” es un negocio, particularmente la industria de las fianzas

-Entrevista con George Gascón-

George Gascón no teme perder su posición como fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, después de conocer que los organizadores de la de la campaña que buscan revocarlo pueden comenzar a recolectar firmas.

En entrevista para La Opinión, afirma: “No es cuestión de miedo. Estoy aquí porque el pueblo me eligió y he sido firme en mis promesas de restaurar el sistema criminal de justicia”.

Dice que comunidad aprecia que sus oficiales electos cumplen sus promesas.

“Eso venimos a hacer y vamos a exponer la corrupción y a los que movilizan estos ataques contra mi administración”.

Gascón, de 67 años, analiza que en el proceso de revocación “hay gente extremadamente derechista que han apoyado a Donald Trump, a otras causas derechistas y están tratando de negar los resultados de mi elección”.

Se refería a Tim Linerberger, un estratega político que fue director de comunicaciones en Michigan para la campaña presidencial de Trump en 2016, y actual portavoz de la maniobra en su contra.

“Yo seguiré haciendo campaña para reformar el sistema carcelario que ha impactado por años a nuestra comunidad”, dijo Gascón. “Un sistema racista contra los pobres, contra los latinos y al sobre encarcelamiento de la gente de color y contra abusos sistemáticos”.

Fiscal George Gascón (i) con su consejero especial Alex Bastian. (Suministrada)

El exfiscal de distrito de San Francisco de 2011 a 2019, dijo que, desde su posición en Los Ángeles ha trabajado “por traer más humanidad al proceso” judicial “y tratar a la gente de la comunidad en contra de problemas de salud mental, de drogas, ofrecerles tratamiento médico y no encarcelamiento.

Expresó que debe haber responsabilidad para que todos respeten a la comunidad y que el trato a los jóvenes sea con respeto para que crezcan en una comunidad saludable.

“Todos están tratando de cambiar todo eso con mentiras; con sensacionalismo y de una forma amarillista, tratando de culparnos de los problemas que tenemos con la violencia en la comunidad”, dijo Gascón.

“En la comunidad veo actuando la desesperación y la pobreza; nuestras comunidades han sido impactadas horriblemente por la pandemia, por la falta de servicios que tratamos de arreglar y que crearon después de tantos años de abuso”.

Gascón, ex asistente del jefe de policía del LAPD y jefe de policía en Mesa, Arizona y San Francisco, afirmó que el sistema carcelario “indudablemente” es un negocio, particularmente la industria de las fianzas.

“Sabemos que toda la maquinaria de la industria de encarcelamiento tiene intereses grandísimos y que hace millones y millones basados en el sufrimiento destruido a la comunidad”, expresó.

“En todo el proceso de encarcelar a la población hay intereses grandísimos y como nosotros estamos reduciendo el impacto de los encarcelamientos con servicios sociales y médicos, estamos logrando un impacto económico en esos intereses y se están rebelando contra nuestro liderazgo, que es ayudar a nuestras familias”.

Millonarios detrás de los intentos de destitución

Gascón precisó que detrás de la campaña de destitución no solamente están involucrados los multimillonarios Gerald J. Marcil y Geoff Palmer, sino también “los sindicatos de policías y los guardias de presiones que tienen horror de perder poder político y económico; cualquier reto a esa estructura la van a pelear”.

De hecho, uno de los principales adversarios que tiene es el jefe del alguacil, Alex Villanueva de quien se distanció.

“El comenzó a hacer investigaciones de corrupción, pero cuando le preguntábamos a quién investigaba nos dijo que era a personas que estaban cuestionando lo que estaba sucediendo con el problema de pandillas en el departamento del alguacil, [las supervisoras] Hilda Solís y Sheila Kuehl y al inspector general [Mark P. Smith]”.

Agregó, “vimos que esas investigaciones las disfrazaba de anticorrupción cuando en realidad trataba de amedrentar a sus rivales políticos y los empezó a ver como amenazas; por eso se unió a quienes me atacan”.

El fiscal de distrito comentó que, en su primer año de trabajo, contrario al historial de su antecesora Jackie Lacey y Steve Cooley, -quien forma parte del grupo que pretende destituirlo- han sido encausados criminalmente 22 agentes de la policía o alguaciles.

“Son números históricos donde hemos incluido casos de exceso de fuerza física o letal; tenemos ahora el caso de un agente del Departamento de Policía de Torrance a [David Chandler Jr., quien agredió en 2018 a un hombre herido que tenía una crisis mental], a quien acusamos de fuerza excesiva y a un guardia de seguridad [Eddie González] de Long Beach que mató a una mujer [Mona Rodríguez”, manifestó Gascón.

“Por primera vez en la historia de la fiscalía se están castigando la mala conducta y el exceso de fuerza; y vamos a continuar, hemos creado el grupo especial de la procuraduría que investiga estos casos y trabaja con grupos comunitarios para reducir las incidencias de uso de fuerza letal, legal o no, y asegurarnos que quienes no hacen lo correcto rindan cuentas”, concluyó.

“Yo seguiré haciendo campaña para reformar el sistema carcelario… Un sistema racista contra los pobres, contra los latinos y al sobre encarcelamiento de la gente de color y contra abusos sistemáticos”. George Gascón, fiscal de LA.

Madre latina exige justicia

Desirée Andrade, la voz latina de la campaña de destitución del fiscal George Gascón afirma que su lucha no es política y que solamente pide justicia, y la sentencia que merecen los asesinos de su hijo Julián.

Andrade llegó a un acuerdo para que dos de los cinco implicados en el asesinato de su hijo en 2018 recibieran sentencias de 15 y 6 años.

Desiree Andrade y su hijo. (Cortesía)

“Eran los que menos tenían que ver”, con el homicidio.

Para el resto, considera que pediría prisión de por vida o la pena de muerte, “porque lo que hicieron con mi hijo fue torturarlo; fue muy feo lo que hicieron, tomaron una vida y quien hace eso tiene que servir de por vida en la cárcel”, dijo Andrade a La Opinión.

Bajo las nuevas políticas de reformas al sistema de justicia penal, presuntamente los asesinos de Julián no enfrentarían cargos de circunstancias especiales, y podrían ser elegibles para la libertad condicional después de 20 a 30 años de cárcel, en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional.

Los asesinos arrojaron el cuerpo del joven de 20 años a un precipicio.

“Ellos dijeron que mi hijo les había robado un poco de marihuana; cuando lo recogieron en mi casa para llevarlo a casa de sus abuelitos, él me dijo que no me preocupara”, recordó Desirée Andrade.

Sin embargo, Julián nunca llegó a su destino. Fue golpeado y apuñalado varias veces hasta que perdió el conocimiento.

Creyendo que estaba muerto, los asesinos transportaron el cuerpo a las montañas de Azusa. Y al darse cuenta de que todavía estaba con vida, supuestamente le pisotearon la cabeza, y arrojaron el cuerpo.

Julián Andrade era padre de un niño de nueve meses y su pareja esperaba un segundo bebé cuando lo mataron.

Desirée Andrade, madre de otras dos hijas, dijo que no busca venganza sino justicia, no solamente por su hijo “sino por todas las víctimas de las pólizas de George Gascón”.

“Con George Gascón, absolutamente no habrá justicia; este señor no ha levantado el teléfono para llamarme; él tiene el corazón para los criminales no para las víctimas”, dijo.