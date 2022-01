Madelene Wright, la exfutbolista que fue despedida y ahora gana más de 70,000 dólares en Onlyfans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Madelene Wright, futbolista de 23 años de edad, fue despedida del Charlton por publicar unos vídeos polémicos. Ahora se dedica a hacer contenido para adultos en la plataforma popular de Onlyfans y gana más de 75,000 dólares al mes.

Wright fue despedida de su equipo luego de que compartió videos en la plataforma Snapchat donde mostraba que estaba bebiendo, en fiestas y manejando un carro lujoso de manera irresponsable.

Tras su despido, Madelene abrió una cuenta en Onlyfans para crear contenido, donde comenzó a ganar popularidad y en un año ha ganado más de 600,000 dólares y tiene más de 285,000 seguidores en Instagram, en donde tiene anclado el enlace a su perfil profesional.

“Era casi como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo”, explicó la exfutbolista.

Los usuarios deberán pagar 33 dólares al mes para disfrutar de los videos e imágenes sin censura de Madelene Wright en el portal para creadores de contenido. . En la cuenta tiene más de 100 posts y más de 111,000 likes.

“Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. El despido me dejó desconsolada. Entendí a cuántas personas había defraudado”, explica Madelene Wright al diario ‘The Sun’ sobre el incidente que le costó el despido del Charlton. View this post on Instagram A post shared by Maddie (@madelene_wright)

“Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada de mí misma por haberme mostrado de esa manera”, confesó la futbolista sobre los vídeos que le costaron su despido.

“Mientras aprendas de tus errores, hagas los movimientos correctos en el futuro, hay luz al final del túnel”, reflexionó la modelo de la red social y que sigue sumando seguidores.

