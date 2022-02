Aleyda Ortiz: Famosos reaccionan a su salida de Univision

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tal como la propia Aleyda Ortiz nos lo confirmó en exclusiva hace unos días, terminó su ciclo en Univision a 8 años de haberse convertido en la reina de ‘Nuestra Belleza Latina’.

Como ella también nos confesó en exclusiva, lo que más le dolió de esta salida, en donde no se le renovó el contrato, es no haberse podido despedir del público. Sin embargo, no solo la gente se volcó a sus redes sociales a despedirse de ella y brindarle su apoyo, sino que también los famosos quienes reaccionan a su salida de Univision.

¿Quiénes? Francisca Lachapel, Clarissa Molina, Migbelis Castellanos, Ana Patricia Gámez, Chef Yisus Díaz y Astrid Rivera, entre otros. A continuación puedes ver lo que le dijeron:

CHEF YISUS DÍAZ:

Chef Yisus Díaz. FOTO: Univision

“Por aquí seguiré disfrutando de tu brillo ! No te pierdas 🙏🏼❤️”.

ANA PATRICIA GÁMEZ:

Ana Patricia Gámez. Foto: Cortesía Latin Iconos

“Toda en esta vida son etapas ❤️ y aunque muchas de ellas sean maravillosas tiene que culminar para seguir adelante, crecer y desenvolverte! Con tu buen corazón, carisma y talento siempre tendrás un mundo lleno de oportunidades ❤️🙏🏼 a este es el comienzo…”.

MIGBELIS CASTELLANOS:

Migbelis Castellanos. Foto: Univision

“I love you! Y me llenas de orgullo e inspiración! ❤️”.

FRANCISCA LACHAPEL:

Francisca Lachapel. Foto: Francisca Lachapel

“Dios contigo mi Aleyda! Emocionada por ver todo lo bueno que el tiene preparado para ti. Ahora es que falta mambo!! Un abrazote ! ❤️”.

CLARISSA MOLINA:

Clarissa Molina. Foto: Univision

“Te queremosssssssssss!!! Vas por más!!! 🙌🙌🙌🙌 A subir el otro escalón! Con todo!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

ASTRID RIVERA:

Astrid Rivera. Foto: Astrid Rivera

“Eres una reina en todo el sentido. Extrañare nuestras conversaciones de pasillo, pero las continuamos en nuestras salas. Te quiero mucho, Aquí siempre para ti ❤️”.

ELYANGELICA GONZÁLEZ:

Elyangelica González. Foto: Elyangelica González

“Te sigo la pista, hermosa. Dios te llene de bendiciones y cumplas uno a uno tus sueños. Seguimos pa’ lante. ❤️❤️❤️”.

Como te contamos el lunes, luego de no verla por semanas en su segmento de ‘Gangas and Deals’ en ‘Despierta América’, y sí en su lugar a Lourdes Stephen, nos contactamos con Aleyda para saber qué pasaba, y ella misma, en exclusiva, nos confirmó su salida de la cadena con estas palabras:

“Mi contrato con Univisión expiró. Termino un ciclo de mucho crecimiento y agradecida por todas las oportunidades. Emocionada de iniciar una nueva etapa, y abierta a nuevas experiencias y retos. Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público“.

Según pudimos saber fue el 31 de enero, cuando expiraba su último contrato, la nueva directiva de la cadena habría decidido no renovarle porque, supuestamente, no habían encontrado un espacio para ella.

Si bien, como te acabamos de decir el 31 era su último día, a Aleyda le habrían comunicado el 21 de enero que no habría renovación de su contrato, que ya no haría ‘Gangas and Deals’, y que ya debía entregar sus cosas porque ese era su último día.

Recordemos que el público ha mostrado de manera explícita en dos ocasiones su amor por Aleyda, la primera cuando la eligieron como reina de ‘Nuestra Belleza Latina’, y la segunda cuando se convirtió en la favorita de ‘Mira Quién Baila’, en la temporada que por el voto de los jueces ganó Chef Yisus Díaz, y por el voto de la gente la elegida fue ella.

REVIVE AQUÍ LA ÚLTIMA ENTREVISTA QUE NOS DIO ALEYDA EN DONDE REVELA SU SUEÑOS:

