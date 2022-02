Conductores de Lyft temen por su salud si regresa la práctica de subir a pasajeros que no son del mismo hogar en un solo viaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un grupo de conductores de viajes compartidos protestó el jueves ante la sede de Lyft, en la ciudad de El Segundo, para exigir que la compañía detenga una política que -según indican- los pone en peligro durante la pandemia.



Los conductores miembros de Mobile Workers Alliance (MWA) bloquearon la calle por unos minutos e indicaron que Lyft quiere traer de regreso los viajes compartidos; es decir el transporte donde los conductores hacen múltiples paradas en diversas ubicaciones para recoger a diversos pasajeros que se dirigen al mismo lugar.



Los trabajadores consideran que esta modalidad solo aumentará los riesgos de contagio del covid-19. Esto debido a que los conductores no piden verificación de vacuna o prueba negativa de covid-19 sus pasajeros por lo que se les hace más difícil saber si la persona que se sube al vehículo está contagiada o no.



Jesús Ibarra ha trabajado para Lyft por cinco años y dijo que se contagió de covid por una pasajera. “Me tocó llevar a una enfermera y después yo ya empecé a sentir dolor en la garganta. Me fui a la casa, infecté a mi esposa, a mis hijos y nos tuvimos que poner en cuarentena”, contó.



“Estuve sin trabajo un mes y Lyft no me dio nada, ni se preocupó por nosotros porque nos tienen como contratistas”.



Ibarra dijo que la empresa solo se interesa en los conductores cuando hay quejas de parte de los pasajeros para darles advertencias a los conductores pero no se involucra para darles beneficios.



“Por tres pasajeros nos dan el precio de uno y si nos pasamos de la dirección tenemos que regresar y perder hasta 15 minutos y no sabemos cuál es la condición [de salud] de cada uno”, expresó.

Jesús Ibarra conductor de Lyft protestó el jueves. (Jacqueline García/La Opinión)

Salomón Infante empezó a trabajar en Lyft exactamente cuando comenzó la pandemia en el 2020 después de haber perdido su empleo.



Platica que durante su tiempo como chofer no solo enfrentó la falta de beneficios sino también resultó contagiado por algún pasajero. Dijo que perdió días de empleo que no fueron remunerados.



“Ahora estamos tratando de cuidarnos para no infectarnos en la nueva ola”.



Aunque los conductores de los viajes compartidos tienen a mano su tarjeta de vacunación, ellos no tienen requerido pedírsela a sus clientes.



“Quiero pedirle a Lyft que no acepte los viajes de más personas [de diferentes hogares] para evitar los contagios. Uno tiene que protegerse a uno mismo y a otros”, dijo Infante. “Como decimos todos estamos en esto y que las compañías no quieran perder su ingresos solo para hacerse más ricos, nos pone en riesgos a los choferes”.



Representantes de la MWA indicaron que durante la pandemia, los conductores no han tenido licencia pagada por enfermedad ni compensación laboral. Mientras, la variante Ómicron continúa con su rápida propagación, los inconformes dicen que la empresa no ha implementado las medidas de seguridad adecuadas para proteger a los conductores dejándolos en mayor riesgo de contraer covid-19, que en caso de contagio, no solo se ve afectada su salud sino también su bolsillo.



Además, los trabajadores exigen que se les dé prioridad, que se les clasifique correctamente como empleados y se les comience a brindar las protecciones de salud, derechos y salario justo que se merecen.



En 2020, las compañías como Uber y Lyft gastaron más de $220 millones en la campaña a favor de la Proposición 22, una medida aprobada por los votante en noviembre de ese año que clasificaba erróneamente a los conductores de viajes compartidos como “contratistas independientes”.



Debido a que los conductores no se consideran empleados de Lyft, no son elegibles para protecciones como licencia por enfermedad pagada o compensación laboral si están infectados con covid-19..

Salomón Infante, conductor de Lyft protestó el jueves. (Jacqueline García/La Opinión)

No se realizará la práctica por ahora

En respuesta a las quejas, la compañía Lyft dijo que la seguridad del conductor es su principal prioridad y aseguró que no van a regresar los viajes compartidos en el sur de California en este momento.



“Continuamos monitoreando la situación del covid-19 con mucho cuidado, incluyendo el aumento de la variante Ómicron. Como resultado, a principios de enero, los planes para reintroducir un programa de viajes en el campus en una universidad local—lo que se interpretó como el regreso de los viajes compartidos—se detuvieron hasta nuevo aviso”, indicó la compañía en un comunicado.



En cuanto a la seguridad de los conductores, Lyft tiene la regla de que todos los pasajeros y conductores deben usar máscaras. Hasta el momento los viajes continúan limitándose a dos pasajeros para permitir que los asientos delanteros y del medio permanezcan desocupados.



Si alguien en el automóvil no sigue las pautas de seguridad, los pasajeros y los conductores pueden cancelar el viaje sin penalización e informar cualquier problema de seguridad de la salud a Lyft.



Si la compañía descubre que alguien viola repetidamente el compromiso de seguridad se podría suspender o eliminar sucuenta o prohibirle usar la plataforma Lyft.