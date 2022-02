Yanet García se sumerge en el agua con atrevido traje de baño transparente que expuso todas sus curvas 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García ha compartido un atrevido video en el que nuevamente presumió su impactante belleza que han conquistado el corazón de sus fanáticos de redes sociales, esta vez se sumergió en el agua para mostrar sus curvas con un traje de baño transparente.

La modelo mexicana que saltó a la fama por su trabajo en el programa ‘Hoy’, en donde se dio a conocer como la “Chica del Clima”, ahora se ha convertido en una de las modelos más exitosas dentro de las plataformas de contenido exclusivo, logrando el reconocimiento de miles de suscriptores que admiran su belleza con diminutos atuendos que dejan muy poco a la imaginación y han dado mucho de qué hablar.

En esta ocasión la curvilínea estrella de televisión utilizó su cuenta de Instagram para compartir un breve adelanto de lo que sus fanáticos podrán disfrutar en su página de OnlyFans. Se trata de unas acaloradas imágenes en donde se le ve sumergiéndose en un cenote de Yucatán, México, en donde apareció luciendo un revelador traje de baño transparente en color negro que resaltó al máximo su voluptuosa figura que es capaz de arrancar suspiros de sus fans.

Pero eso no es todo, ya que como parte de la misma publicación presumió su figura en topless y únicamente con un bikini rojo que expuso la belleza de su s curvas perfectas.

El derroche de sensualidad no finaliza aquí, pues anteriormente modeló un delirante conjunto de lencería de piel, del que se despojó poco a poco hasta subir la temperatura y generar la admiración de millones de fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Con la grabación de unos cuantos segundos, nuevamente confirmó que es una de las celebridades favoritas de Instagram, pues ha logrado acumular cerca de 1 millón de reproducciones y una verdadera lluvia de mensajes en los que halagaron su figura.

Utilizando este mismo conjunto de prendas íntimas, la nacida en Monterrey Nuevo Léon atrajo la atención de sus seguidores posando ante la cámara para lograr una espectacular fotografía. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet García también reveló un poco de lo que podrán disfrutan este mes en que se celebra al amor y la amistad. Se trata de un clip de lo que se vivió detrás de cámaras en una sesión fotografía en la que modeló un diminuto conjunto de lencería en color rojo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

