Yanet García, la “Chica del clima”, baila para mostrar su torneada retaguardia con micro lencería negra

Yanet García prendió fuego dentro de sus redes sociales oficiales con ayuda de un atrevido video en el que apareció presumiendo su torneada retaguardia mientras se pasea ante la cámara y realiza un sensual baile que cautivó a sus más exigentes seguidores.

La sensual estrella de televisión saltó a la fama por conducir la sección del clima dentro del programa ‘Hoy’, proyecto por el que ganó popularidad como la sensual “Chica del Clima”, y aunque decidió dar un giro a su vida para cumplir algunos de sus sueños, también ha sabido ganar un lugar importante dentro de las redes sociales, en donde se encuentra muy orgullosa de encabezar la lista de celebridades favoritas pues gracias a su carismática personalidad, cuerpazo y atrevidas imágenes que comparte, es capaz de subir la temperatura.

En una de sus acostumbradas imágenes en las que aparece posando con diminutas prendas de lencería que dejan muy poco a la imaginación, la regiomontana protagonizó tremendo video en el que modeló un conjunto de lencería de encajes, transparencias y flecos color negro, con el que se robó el corazón de miles.

La grabación de un minuto también forma parte de los adelantos que continuamente comparte y que forman parte del atrevido contenido exclusivo que podrán disfrutar los fanáticos que se suscriban a la plataforma OnlyFans, a la que se unió en mayo de 2021.

Y aunque el clip es uno de los más vistos dentro de su galería de imágenes, esta no es la primera vez que aparece luciendo este mismo conjunto de diminutas prendas, pues hace algunas semanas compartió el momento en que improvisó una pasarela en medio de la naturaleza para exponer sus curvas de infarto.

En aquella ocasión, agitó sus caderas mientras juega con los hilos que cubrieron su cuerpo y la hicieron lucir sus encantos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que en una publicación más mostró sus torneadas curvas a través de un video en el que invitó a sus fieles admiradores a suscribirse en la plataforma de contenido exclusivo, generando más de 1 millón y medio de reproducciones, además de cientos de comentarios en los que admiraron su belleza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

