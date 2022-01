Yanet García exhibe su escultural figura con atrevido body transparente color marrón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La “Chica del Clima” mexicana, Yanet García, está imparable y para continuar con su rotundo éxito, nuevamente compartió un sensual video dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en donde atrajo miles de miradas al posar con un atrevido conjunto de lencería que dejó con la boca abierta a más de uno.

Sin embargo, fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde compartió un breve adelanto de lo que podrán disfrutar sus verdaderos fanáticos. Y es que, aunque la grabación tiene una duración de unos cuantos segundos, la regiomontana reapareció modelando un revelador body color marrón, cuyas transparencias terminaron por subir la temperatura.

Por si esto fuera poco, también se ha convertido en una de las publicaciones más exitosas acumulando hasta el momento 2 millones de reproducciones, lo que confirmaría que es una de las celebridades favoritas dentro de esta comunidad virtual.

Paseando de frente, perfil y espaldas a la cámara, se dejó ver haciendo sensuales movimientos, con los que la actriz de 31 años terminó por ganarse en corazón de una gran cantidad de admiradores que le hicieron llegar mensajes de felicitación por mantener un cuerpo espectacular, además de las ya acostumbradas propuestas de todo tipo.

Por supuesto, también regaló una postal más en la que, posando con el mismo set de prendas, presumió su bello rostro mientras mira fijamente a la lente. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Las acaloradas prendas son una constante dentro de este perfil social, como ejemplo de ello se encuentra una de sus más recientes publicaciones, con la que dio la bienvenida al fin de semana posando con otro body en color negro, con el que nuevamente dejó a la vista de sus 14 millones y medio de seguidores su estilizada figura mientras posa desde una silla en atrevida pose. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

