Belinda y Christian Nodal estarían distanciados por los excesos de la actriz como el uso del jet

Cada día surgen más rumores sobre los posibles motivos que habrían provocado un distanciamiento de la pareja del momento, Christian Nodal y Belinda, y es que este romance no deja de ser tema de conversación en redes sociales debido a los presuntos problemas sentimentales que viven por presuntas diferencias con el manejo del dinero.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, los novios estarían separados debido a los excesos que tiene Belinda a costa de las ganancias de su prometido, algo que presuntamente no es del agrado del nuevo ídolo del género regional mexicano.

Los expertos en temas de la farándula detallaron que presuntamente Belinda le habría pedido apoyo económico a Christian Nodal para saldar sus deudas económicas ante el fisco mexicano; la joven le pidió cerca de 4 millones de dólares.

Ante esta situación, el intérprete de “Dime cómo quieres” le habría dicho que viera la situación con sus abogados, quienes se percataron que la deuda que tiene Belinda es de 500 mil dólares y no de la cantidad que solicitó prestada.

Ahora, el programa de espectáculos detalló que la familia de Nodal está molesta con la actitud de Belinda pues presuntamente se dieron cuenta que sigue con su vida de lujos al utilizar el jet privado que es propiedad de él.

De acuerdo con la publicación, los familiares del cantante de “Botella tras botella” y “Adiós Amor” expresaron su inconformidad después de que se dieran cuenta que mover el jet cuesta 17 mil dólares.

Al parecer la actitud de Belinda no es del agrado de la familia de Christian Nodal, por lo que determinaron distanciarse de ella.

A pesar de que esta información sigue generando fuerza, hasta el momento no ha sido confirmada por nadie que tenga una credibilidad verídica; sin embargo, cada vez son más frecuentes los rumores que afirman que la pareja realmente está distanciada, y es que ese no habría sido el único abuso por parte de la cantante de origen español.

En otra edición de este mismo programa, se dio a conocer que la también actriz de raíces ibéricas, habría solicitado a su prometido más de 4 millones de dólares para pagarle al fisco mexicano, y lo habría hecho con lágrimas y drama.

Cuando Nodal accedió a ayudarla, le habría pedido paciencia en lo que su equipo legal lo solucionaba, pero la sorpresa llegó cuando sus abogados le informaron que la española sólo debía aproximadamente 500 mil dólares, engaño que habría hecho enojar al sonorense.

