VIDEO: Belinda y Christian Nodal estarían separados por engaños de dinero de la cantante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pareja del momento conformada por Belinda y Christian Nodal volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales después de que un reconocido programa de espectáculos informara que no viven su mejor momento sentimental después de tener una fuerte discusión por problemas financieros.

Los reconocidos cantantes sorprendieron a sus millones de fans, quienes se percataron que dejaron de seguirse en sus respectivos perfiles en Instagram, por lo que inmediatamente se sospechó que las cosas no marchaban bien.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Ahora, la pareja volvió a robar reflectores en la industria de la farándula después de que se destaparan importantes detalles sobre el presunto mal sentimental que viven, a pesar de los planes que tienen para llegar a matrimonio en los próximos meses.

Durante una transmisión más del programa de espectáculos Chisme No Like se confirmó que Belinda y Christian Nodal no viven su mejor momento de relación, pues presuntamente tuvieron una fuerte discusión relacionada con el dinero.

De acuerdo con los especialistas en temas de la farándula, la pareja está distanciada después de que la intérprete de “Amor a primera vista” y “Ángel” intentara “engañar” a Christian Nodal al pedirle un préstamo de cuatro millones de dólares.

Chisme No Like reveló que la cantante habría solicitado el préstamo a su pareja para saldar su deuda con el Fisco mexicano y evitar más problemas legales.

El problema habría surgido una vez que los abogados de Christian Nodal se percataron que efectivamente Belinda tiene una deuda ante el Fisco, pero no por cuatro millones de dólares si no por 500 mil dólares. La investigación detalla que, desde aquel momento, Belinda y Nodal están distanciados, pero la información no ha sido confirmada.

En mayo de 2021, Belinda y Christian Nodal acapararon las miradas de la farándula después de que ambos se comprometieran a matrimonio después de varios meses de noviazgo.

Desde aquel momento se ha especulado que la pareja ya celebró su encuentro nupcial, pero la información no ha sido confirmada o desmentida por los famosos.

Esta no es la primera vez que Belinda se ve involucrada en estos temas económicos, pues en diversos medios de comunicación mexicanos se ha revelado que la originaria de España ha mostrado en más de una ocasión el gran interés monetario que tiene al elegir parejas, incluso fue el primer motivo que se manejó por el que supuestamente se habría fijado en Lupillo Rivera y posteriormente en Nodal.

También te podría interesar: