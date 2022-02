Lili Estefan pasea en convertible y presume su buena compañía el Día de los Enamorados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una noche ante de celebrarse el Día de Los Enamorados, Lili Estefan, presentadora de El Gordo y La Flaca, paseó en su convertible y presumió su buena compañía que no era más que unos osos gigante rojos. Uno adelante y otro atrás iban en el carro convertible de La Flaca preferida de la televisión hispana.

“Feliz día del amor y la amistad mi gente bella!!!! Yo anoche paseando por Miami muy bien acompañada. Happy Valentines mi gente bellaaaaaaaa”, fue el mensaje que colocó Lili Estefan de El Gordo y La Flaca escribió en le video que publicó en su cuenta de Instagram donde presumió la buena compañía que tenía a noche antes del Día de los Enamorados desde su convertible mientras manejaba por las calles de Miami. Sin duda, no hay mejor humor que el de la presentadora de Univision.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Después de haber estado en el medio de la polémica por el arresto del ex productor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis y de haber leído el comunicado de Univision en este sentido, en el cual dejan muy claro que no tolerarán, ni apoyarán ningún tipo de abuso hacia ninguna mujer, La Flaca siguió haciendo gala de su buen humor y cantó: “Necesito Vacaciones“. Esto muy cerquita de su compañero Raúl de Molina, quien no la peló y siguió metido en su celular. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Por otro lado, Lili Estefan recibió rosas en la puerta de su casa por parte de su entrañable amigo Dariel Hernández, quien es todo un maestro en flores y quien siempre consiente a La Flaca. Así que, el Día de los Enamorados y la amistad no podían pasar por debajo de la mesa para Lili. “Lista para San Valentín, Yo feliz de amanecer ya con flores. Qué sorpresa (te me adelantaste un día pero mejor!!!!! ) te quierooooooo @thestorytellerflower les deseo un FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD!”, escribió la presentadora de El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Sigue leyendo:

Lili Estefan se abre la falda, muestra los piernones y se desata bailando con Rodner Figueroa desde México

Lili Estefan confiesa que también se escribe con Alex Rodríguez

La sexy transparencia de Lili Estefan por poco le llega a la retaguardia