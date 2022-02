Lili Estefan canta: “Necesito vacaciones” usando vestido cortito y bailando en El Gordo y La Flaca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Flaca de Telemundo, Lili Estefan, no para de hacer gala de su buen humor. El mismo día que le hizo un bailecito a su compañero de Raúl de Molina, mientras este ni la pelaba y andaba metido de lleno en su celular. La presentadora de Univision cantó: “Necesito vacaciones y no dolores de cabeza” usando un vestido azul en el set de El Gordo y La Flaca.

Con movimiento de cadera de aquí para allá y de allá para acá, Lili Estefan bailó y cantó la canción “Necesito Vacaciones” de Wisin Yandel mientras se le acercaba a Raúl de Molina por detrás minutos antes de salir al aire en El Gordo y La Flaca. Días antes, a Lili Estefan le maquillaron los brazos para asistir a un evento social y lució elegantísima al lado de su hija, Lina Luaces. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Por cierto, Lina Luaces sigue avanzado en su camino como modelo profesional. Hace poco fue imagen de varias marcas para una sesión de fotos de una revista. Lili Estefan le deja mensajes cargados de amor y orgullo por su hija, quien ya está convertida en toda una mujer. Por otro, lado la presentadora de El Gordo y La Flaca generó polémica hace unos días al hacer unos comentarios sobre el Covid y dijo: “El que quiera salir que salga“. Pero dejó muy claro que, siempre y cuando todos cumplan con las medidas sanitarias requeridas. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Mientras, su compañero Raúl de Molina dijo hace poco, a modo de broma también, que le gustaría sacarse la papada y la barriga con cirugía hablando de un caso de un artista en específico. Pero la verdad es que, solo era parte del buen rollo que siempre se respira en el set de El Gordo y La Flaca. Aquí les dejamos el verdadero videoclip del tema de “Vacaciones” de Wisin para que los disfruten.

Sigue leyendo:

Lili Estefan vuelve a calentar las redes mostrando las piernas hasta arriba con una sexy minifalda y desde el set de El Gordo y La Flaca

Lili Estefan se abre la falda, muestra los piernones y se desata bailando con Rodner Figueroa desde México