En #TodosSomosLoret están los que defienden las mentiras y la corrupción

Luego de que una periodista le preguntara al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el caso del comunicador Carlos Loret de Mola y la revelación de sus ingresos, el presidente reviró:

“Yo pienso que debe de transparentarse todo. El que nada debe nada teme. No sé por qué se alebrestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no solo al gobierno o al Presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción.



“No es conmigo, obviamente tampoco es con mis hijos, es una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país, y esto no se conocía, porque además de que saqueaban y robaban, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Se hacían pasar como gente decente, gente de bien, incluso con ínfulas de superioridad, con actitudes clasistas, racistas y discriminatorias… decía yo antes que saqueaban, robaban…, y eran reverendos ladrones, pero el ratero, según ellos, era nada más el que se robaba una gallina, un pavo, la ropa tendida en el patio, un cilindro de gas, la bolsa en el mercado, y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Miren cómo dejaron al país, lo saquearon. Nunca en la historia de México habían robado tanto los llamados hombres de negocios asociados con gobernantes y con dueños de medios de comunicación apoyados por periodistas.

“Hay quien dice que no son periodistas, pero sí son periodistas, solo que son golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados. Es una historia que se repite cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto inmoral se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo.

“En el asesinato de Madero y Pino Suárez, la prensa en ese tiempo jugó un papel nefasto, un papel golpista. Había una campaña contra el presidente Madero, lo acusaban de todo. Hasta los periodistas huertistas que en aquel entonces ya destacaban y luego fueron grandes maestros del arte. El ejemplo más claro es el de José Clemente Orozco, que hacía caricaturas y ponía a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Ya después cambió.

“No estamos para medias tintas. No se ha escuchado bien, estamos impulsando una transformación, un cambio y no es el quítate tú porque quiero yo. No llegamos aquí para que continúe lo mismo, no somos Fox, acuérdense cómo engañaron en el 2000 de que iba a haber un cambio. ¿Hubo cambio? Nada, fue lo mismo. El secretario de Hacienda de Fox fue el subsecretario de Salinas y siguieron con la misma política de saqueo.

“Lo hemos dicho no sé cuántas veces, la gente votó por nosotros para llevar a cabo una transformación y limpiar de corrupción al gobierno.

En eso, el Presidente, durante “La mañanera” del 14 de febrero, muestra una vez más la forma donde aparece el sueldo de 35 millones de pesos de Carlos Loret de Mola, y subraya:

“Miren esto, ¿lo sabía el pueblo de México de que ese señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año, dos millones y medio de pesos al mes? ¿Quién gana eso, un científico, un intelectual, el presidente? ¿Y por qué gana tanto dinero ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder, para atacarme, debilitarnos, y que regrese el mismo régimen de corrupción.

“Yo hasta celebro, la verdad me dio gusto de que echaron a andar un mensaje #TodosSomosLoret para que todos se registren. ¡Imagínense, a mí me daría vergüenza! Afortunadamente no fueron muchos…, pero tampoco debe de avergonzarlos. Son conservadores, pero ahora ya se están quitando las máscaras porque engañaron por mucho tiempo de que eran liberales, independientes de la sociedad civil y ahora ya todos son Loret, bueno, no todos afortunadamente. Este debate hay que continuarlo.

Luego de explicar sobre el caso de su hijo y la casa en Arizona, el presidente enfatizó:

“Pero no es un conflicto de intereses lo que buscan, lo que quieren es golpear porque hay mucho dinero de por medio…

“No tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, pero aun así celebro que son pocos los que son como Loret, porque somos millones de mexicanos y ellos no fueron millones.

Tampoco desprecio al conservadurismo, siempre he dicho que el conservadurismo en México y el mundo tiene mucha fuerza. Después de que los conservadores trajeron a Maximiliano y ayudaron para que nos invadiera Francia; o desde antes, cuando fueron a buscar a Santa Ana después de que nos habían quitado por su culpa la mitad del territorio nacional. Fueron los conservadores los que trajeron a Santa Ana y Maximiliano… y luego [los conservadores] resurgen con Porfirio Díaz. No son solo los que se declaran a favor de Loret, son millones, unos por defender intereses porque eran los dueños de México y hacían jugosos negocios, saqueaban, y otros por ideología porque les molesta todo lo que signifique defender a los pobres. Les incomoda, no aceptan a dirigentes sociales, por eso el repudio hacia mí.

“Que no se nos olvide cómo han tratado los conservadores a los que han luchado por la justicia, por la democracia y la libertad.

“Imagínense lo que le hicieron los conservadores a Hidalgo, el padre de nuestra patria. Al proclamar la abolición de la esclavitud, despertó un odio que no solo le cortaron la cabeza, sino que la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, 10 años, la cabeza del padre de nuestra patria, por atreverse a defender a los esclavos y a los desposeídos.

“No, el conservadurismo es siniestro, es de ¡ay nanita! Pero no por eso les vamos a dejar libre el terreno. A ver, ya son muchos los #TodosSomosLoret, que le sigan y que se definan. Vamos avanzando mucho en eso. Antes engañaban de que estaban por el cambio y ahora están defendiendo la corrupción y la manipulación en los medios. Defendiendo la mafia del poder. No es Loret solo, son más, pero qué bueno que se dé ese debate…, ahora que voy a enviar la solicitud al instituto de la transparencia les voy a entregar la copia de la carta porque también sería conveniente que otros dieran a conocer cuánto ganan, sus bienes y cómo le hicieron para ganar tanto dinero en el periodo neoliberal.

“Qué inventaron, cuáles son sus creaciones y las empresas que construyeron, qué negocios lícitos crearon para obtener tanto dinero y departamentos, mansiones en México y el extranjero. Es un buen tema, aunque moleste a algunos, hay que seguir adelante con este asunto.