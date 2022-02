Agenda de eventos: pásala bien este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Concierto romántico

Ricardo Montaner está de gira por el mundo promoviendo “Fe”, su disco más reciente. El cantante venezolano, cuya música romántica ha perdurado en las listas de popularidad por más de cuatro décadas, llegará a Los Angeles para ofrecer un concierto en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Presentará los temas de su nuevo álbum y los éxitos de su extensa carrera. Viernes 8 pm. Boletos $59 a $1,500. Informes axs.com.

Foto: Getty Images

Comedia chicana

George López regresa a los escenarios con las anécdotas y chistes sobre su crianza dentro de una familia mexicana afincada en Estados Unidos. Su show, titulado OMG HI Comedy Tour, llegará al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) por una sola noche. Solo para audiencias adultas. Sábado 8 pm. Boletos $35 a $70. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Concierto al amor

Después de una ausencia de casi dos años debido a la pandemia, Ana Gabriel regresa a los escenarios de Estados Unidos para presentar un show con sus temas más conocidos. La intérprete mexicana viaja con la gira Por amor a ustedes. Actuará en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Domingo 8 pm. Boletos $60 a $585. Informes thelaforum.com.

Foto: Getty Images

Exhibición sobre Camboya

El California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) inauguró Angkor: The Lost Empire of Cambodia, una exhibición de 120 artefactos originales –la mitad de ellos fuera de Camboya por primera vez–, que exploran el antiguo imperio de Angkor, alguna vez considerada la metrópoli más extensa del mundo. Junto con la muestra inicia la proyección de “Angkor 3D”, una cinta en formato IMAX en donde se entrecruzan la ciencia, el misterio y una civilización antigua. Abierto todos los días 10 am a 5 pm. Boletos desde $10. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: Jamie Pham

Celebración al Mes de la Historia Negra

El cementerio Forest Lawn honrará el Mes de la Historia Negra en una festividad que tendrá lugar de manera virtual. La Celebration of the Performing Arts presentará música, danza y palabra hablada con el tema “a través de las generaciones, una celebración de las artes escénicas”. Participan miembros del elenco de Hamilton, que cantarán temas de este musical; también actuarán el coro Tonality, la banda de baile tap Syncopated Ladies y bailarines de The Debbie Allen Dance Academy. En vivo desde la página de Facebook de Forest Lawn. Sábado 7 pm. Informes forestlawn.com.

Foto: Cortesía

Danza moderna

El teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) presenta la compañía Ballet BC, que interpretará un programa del nuevo director artístico, Medhi Walerski. Se trata de dos trabajos, “Garden” y “The Statement”. El programa también incluye un pas de deux de “Romeo and Juliet”, de Walerski. El Ballet BC, que tiene su base en Vancouver, Canada, ha hecho una importante contribución al desarrollo de la danza contemporánea tanto en su casa como alrededor del mundo. Sábado 26 de febrero 8 pm. Boletos $41 a $86. Informes thesoraya.org.

Foto: The Soraya

Jazz en el Soraya

También en el teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) pero en la parte musical, continúa el Festival Jazz at Naz, que llega a su fin con la presentación de tres noches consecutivas de conciertos este fin de semana. Hoy jueves es el turno de Gerald Clayton, mañana viernes de Gretchen Parlato y el sábado de Harold López-Nussa (en la foto). Los shows están disponibles de manera presencial y virtual. Los tres conciertos son a las 8 pm. Boletos desde $46. Informes thesoraya.org.

Foto: The Soraya

Teatro latino

¿Cómo se pueden mantener unidas las familias cuando están siendo separadas? Este es el tema de Detained, un docudrama que tendrá su estreno mundial en The Fountain Theatre (5060 Fountain Ave., Los Angeles). Se trata de una recopilación de historias reales que exploran el impacto de las deportaciones masivas en las familias. Escrita por France-Luce Benson y dirigida por Mark Valdez. Funciones comienzan el sábado. Viernes, sábados y lunes 8 pm; domingos 2 pm. No habrá función el 21 de febrero. Termina el 10 de abril. Boletos $25 a $45. Informes fountaintheatre.com.

Foto: Cortesía

Cultura indígena

El Roy and Edna Disney/CalArts Theater –REDCAT– (631 W. 2nd St., Los Angeles) presentará un programa doble que explora ideas indígenas futuras y ancestrales con la artista y compositora nativoamericana, Elisa Harkins (en la foto) y con la también compositora y videoartista Anna Luisa Petrisko. En “Wampum”, Harkins canta desde una combinación de cherokee, inglés y muscogee hasta música bailable electrónica. Como un acto de futurismo, combina música disco y lenguaje indígena en un esfuerzo por alterar el destino de estas lenguas en peligro a través del uso activo. Petrisko, por su parte, transformará el escenario en un set inmersivo con temas de su álbum “Green”. Viernes 8:30 pm. Boletos $13 a $25 (también disponible virtualmente). Informes redcat.org.

Foto: REDCAT

Dibujos franceses

Por primera vez, el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) expondrá su colección completa de dibujos franceses del siglo 17. “Grand Design: 17th Century French Drawings” se enfoca en el surgimiento de una distintiva escuela de arte francesa y explora el papel que el dibujo jugó en ese proceso. Incluye dibujos de Jacques Callot, Simon Vouet, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Charles Le Brun, Hyacinthe Rigaud y otros. Estos artistas hicieron dibujos para pinturas para techos, altares, esculturas, impresiones, paisajes y desnudos. Termina el 1 de mayo. Martes a domingo 10 am a 5:30 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.