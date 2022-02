Experto asegura que los precios mundiales del petróleo podrían hacer que el galón de gasolina llegue a rondar los $7

Dan Dicker, fundador de Energy Word, alertó a los estadounidenses por un posible aumento en los precios de la gasolina debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, además, señaló que otro factor que impacta en el alza es la inversión insuficiente por parte de la industria energética.

El experto indicó que los ciudadanos pueden esperar costos de $5 dólares por galón tan pronto llegue el precio del petróleo crudo a los $100 dólares. Dicker dijo, al programa Yahoo Finance Live, que la gasolina podría llegar a $6.50 dólares o $7 dólares si el costo del energético sube más del umbral que planteó.

Por cómo está la situación a nivel global, Dicker dopinó que los precios del petróleo, incluso, podrían dispararse hasta los $150 dólares por barril, o se puede posicionar en la línea con los máximos correspondientes a 2007. Este diagnóstico se basa en el aumento de las tensiones geopolíticas entre Rusia y el resto del mundo.

El petróleo crudo WTI ha subido un 13% en el último mes, representa a $94 dólares por barril. Rusia produce 10 millones de barriles al día, 10% de la demanda mundial. Cualquier pérdida de ese petróleo podría hacer que el mercado de abastecido se vuelva más estricto, lo que elevaría los precios del hidrocarburo.

Según datos de GasBuddy, el promedio nacional de la gasolina representa un incremento de 16.5 centavos por galón desde hace un mes, pero 97.2 centavos por galón desde hace un año. El precio promedio a nivel nacional para la gasolina actualmente es de $3.47 dólares.

El tema en el aumento en el costo de la gasolina ha causado reacciones en el mundo de la política. Un ejemplo de ello, lo representa el senador Bernie Sanders, quien afirmó que el alza es consecuencia de la especulación corporativa y la codicia de las empresas para que los costos de los combustibles estén demasiado altos.

Sanders expresó por medio de su cuenta de Twitter que los precios de la gasolina están en el nivel más alto en 7 años. Indicó que gracias a ello, las grandes compañías obtuvieron generosas ganancias por las alzas.

El legislador independiente no dudó en decir que compañías energéticas como Exxon Mobil, Chevron, Shell & BP obtuvieron jugosas utilidades por casi $25 mil millones de dólares correspondientes al último trimestre.

Shock. Shock. Shock. Gas prices are at the highest level in 7 years while Exxon Mobil, Chevron, Shell & BP made nearly $25 billion in profits last quarter – the highest level in over 7 years. The problem is not inflation. The problem is corporate greed, collusion & profiteering.