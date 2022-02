Luciéndose con una ajustada falda Katy Perry desató rumores sobre un posible embarazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Katy Perry está en la mira de sus seguidores. La cantante californiana de 37 años desató rumores de que está esperando su segundo hijo con su prometido Orlando Bloom, luego de ser captada por los paparazzis mientras grababa la temporada 20 del programa “American Idol” en Hawaii.

La intérprete fue vista charlando con uno de sus co-jueces, Luke Bryan, mientras los miembros del equipo preparaban la toma antes de filmar una escena. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el abultado vientre de Katy, que sobresalía en una ceñida falda y un crop top a juego de color blanco. Hasta el momento, ni ella ni Bloom han mencionado algo al respecto.

La pareja dio la bienvenida a su hija Daisy Dove el 26 de agosto de 2020; a casi dos años de ese maravilloso momento, Perry ha reiterado que la maternidad le mostró la importancia del amor incondicional. En una entrevista con Variety ella comentó: “Como artista, siempre he confiado en el amor, la aceptación y la validación del mundo exterior y eso, en última instancia, puede flaquear a veces. Cuando tienes un hijo, tienes a alguien que te mira y no sabe nada de tu currículum, no sabe nada de tu cuenta bancaria, no sabe nada, no le importa, y simplemente te quiere”.

En ese momento Katy también advirtió que no tenía prisa por recuperar su figura, pues está enfocada en su salud mental. “Sigo pesando 5 kilos más que cuando empecé, pero no tengo prisa. Ha pasado un año. Estoy más interesada en su felicidad y en mi felicidad y salud mental. Las hormonas son bastante interesantes”.

Por otro lado, Katy y Orlando acaban de celebrar el tercer aniversario de su exagerada proposición de matrimonio, en la que él le hizo la gran pregunta durante un viaje en helicóptero, que su novia calificó posteriormente como un movimiento muy a lo James Bond. “Aterrizamos en una azotea [en Los Ángeles] y toda mi familia estaba allí, y todos mis amigos. Lo hizo muy bien”, confesó la cantante.

