Al borde del llanto, J Balvin contó detalles del delicado estado de salud de su madre

J Balvin se encuentra en uno de los capítulos más difíciles de su vida, pues el cantante informó que la mañana del pasado jueves, ella fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Medellín por complicaciones derivadas de su contagio por Covid-19.

“Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por Covid-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto”, escribió el famoso pasado 6 de febrero.

Sin embargo, las cosas parecen haber ido en picada en los últimos días, pues hace unas horas el intérprete de “Blanco” se sinceró con sus seguidores sobre el duro momento que atraviesa junto a su familia luego de que su madre fue trasladada de emergencia a una nueva unidad por haber presentado complicaciones.

“Lastimosamente ella está en cuidados intensivos, empeoró la situación pero hace parte de la vida”, expresó J Balvin visiblemente afectado al inicio de su mensaje en sus historias de Instagram.

Asimismo, el cantante que responde al nombre de José Álvaro Osorio Balvin aprovechó el espacio para agradecer a las personas que le han mostrado su cariño y apoyo incondicional en este momento de su vida.

Incluso, recordó a sus fans que el covid-19 es una enfermedad que no distingue condición económica ni social, por lo que no se debe bajar la guardia: “Para que sepan que somos la misma vuelta y fuerza para todos los que tiene un familiar enfermo, alguien que está pasándola mal que aquí se les tiene en cuenta y se les entiende“.

J Balvin finalizó su mensaje asegurando que “esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir. El tiempo que es sagrado utilízalo en construir y tener tu mente en paz, porque puedo tener mil defectos pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás”. View this post on Instagram A post shared by Su Mundo Digital (@sumundodigital)

