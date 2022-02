J Balvin lanza “Niño Soñador”, una canción muy diferente que habla del perdón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Me atrevería a asegurar que la nueva canción de J Balvin es una de las propuestas más honestas que ha hecho el cantante al colombiano hasta el momento. Por supuesto, que muchos de los “haters” del reguetonero dirán que no le creen. No es un secreto para nadie que el último escándalo que protagonizó J Balvin con Residente, vocalista de Calle 13, hizo tambalear su credibilidad. Sin embargo este tema, además de estar muy lejos de sonar como “carrito de hot dog“, habla mucho de él como persona, de sus errores y de la realidad que viven muchos famosos. Aunque esto algunas veces es un secreto a voces, otras pocas se confirma de la misma boca de las estrellas. “Niño Soñador” es una canción donde J Balvin le pide perdón a su hijo Rio, a sí mismo, a su país y hasta su mamá.

El colombiano habla de los Ferraris que posee así como otros diversos lujos durante la canción. Pero admite que, mientras vuela en un jet privado, atraviesa una fuerte depresión y que, aunque siempre soñó desde niño cantar lo que sentía sin pensar en ser reconocido, la realidad ha estado muy lejos de eso. También admite a lo largo del tema haber faltado en algunos momentos a Colombia, su tierra natal, pero asegura al mismo tiempo haber hecho más por su país de lo que pocos conocen. Sin embargo, lo más importante que dice J Balvin en su letra es que quiere: “…Pedirle perdón al Niño Soñador de antes… No puedo darle un papá feliz a hijo mío, ni el hombre que mi mujer siempre ha querido”, refiriéndose a sus sueños de infancia y a su hijo Rio. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

En tan solo 24 horas, “Niño Soñador” de J Balvin alcanzó casi el millón y medio de vistas en Youtube y, una vez más, conquista al público y demuestra su poderío en la industria del Género Urbano. No hay duda que J Balvin, así como su paisanos Karol G, Sebastián Yatra y Camilo han vuelto a poner a Colombia por todo lo alto y han hecho crecer el trabajo que ya venían realizando artistas colombianos como Shakira y Carlos Vives.

Por supuesto, aquí abajo les dejamos “Niño Soñador”, el último exitazo del reguetonero J Balvin para que los disfruten.

