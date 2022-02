Sara Maldonado se abre a la posibilidad de convertirse en mamá por medio de la adopción

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A poco más de un año de haber perdido un bebé, Sara Maldonado abrió su corazón para asegurar que no descarta convertirse en madre, y podría ser por medio de la opción.

La actriz pasó por momentos complicados en diciembre del 2020 cuando sufrió un aborto espontáneo y días después descubrió que su novio le era infiel, situación que expuso en una serie de desgarradores mensajes a través de sus redes sociales.

Sin embargo, dicha situación finalmente quedó superada, así lo reveló durante la presentación a prensa de la obra de teatro ‘Prueba Perfecta’ en la que participa, y en donde habló sobre las lecciones que le ha dejado pasar por dolorosas pruebas a lo largo de su vida.

“La reflexión de la experiencia son muchas, pero podría decir que no estamos solos, que siempre que estamos en una situación vulnerable hay que pedir ayuda y que siempre hay gente que te va a querer y apoyar. A la distancia, me siento tranquila, me siento feliz. La vida a veces tiene procesos muy dolorosos y lo único que yo he aprendido es cómo llevarlos y salir adelante”, explicó ante la cámara del programa ‘Hoy’.

Sara Maldonado no se cierra a la posibilidad de convertirse en madre, por lo que incluso ha llegado a pensar en la adopción como un recurso, pues asegura, la pérdida de un hijo le ayudó a ver la vida de una manera muy distinta.

“Siempre creer en el amor, siempre. Todo es posible, la verdad es que he cambiado mi manera de ver la vida, no creo que ser mamá simplemente sea ser mamá biológica, creo que podría ser mamá, digo soy mamá de dos gatitas, o sea, igual y podría adoptar, no sé… ahorita estoy enfocada en la carrera, este año por lo menos este 2022 en la obra de teatro”, añadió.

Por ahora, la actriz de 41 años prefiere enfocarse por completo en esta nueva etapa de su carrera, la cual retomará luego de seis años de ausencia en los escenarios.

“Ya pasó, ese tema ya es viejo. Estoy contenta, estoy feliz, tranquila, emocionada y enfocada en mi carrera“, dijo.

