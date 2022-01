Sara Maldonado abre su corazón y se sincera sobre la pérdida de su bebé y la infidelidad de su ex

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De acuerdo a Sara Maldonado, el 2020 representó uno de los años más difíciles de su vida, pues se enfrentó a dos grandes dolores: la pérdida de un hijo y una infidelidad por parte de su pareja. Ahora, dos años después y con las heridas sanadas, la actriz decidió salir a hablar al respecto y contar los detalles a sus fans. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En entrevista con la revista “Quién”, la protagonista de “Tormenta en el paraíso” confesó que se enteró que estaba embarazada mientras trabajaba en una telenovela. Si bien la noticia la llenó de alegría, esta rápidamente cambió luego de que se le informara que se le tendría que practicar un aborto debido a problemas de salud.

Sin embargo, el trago amargo que pasaba estaba lejos de terminar, pues a unos días de perder a su bebé, se enteró de la infidelidad de quien era su pareja en ese entonces: “Me contó que me puso el cuerno por zoom, él me lo dijo. Tuve un punto de quiebra, esa es la realidad”, contó a la revista.

Asimismo, destacó que el encierro derivado de la pandemia por coronavirus no hizo más que hundirla en la depresión: “Fue una olla exprés que explotó. En ese momento prácticamente me sentía perdida“.

Otra de las grandes revelaciones realizadas por Sara Maldonado fue que antes de perder a su bebé en 2020, ya había sufrido otro aborto. Como resultado de estas experiencias, la famosa descarta la idea, al menos por el momento, de convertirse en madre.

“No sé si alguna vez vaya a ser mamá biológica. Lo intenté dos veces seguidas y creo que mi cuerpo no está listo. Además, no sé si lo vaya a querer, lo tendría que pensar“, señaló. “Hay una casa hogar en Xalapa, donde los niños son felices de que los vayan a visitar, y esa parte me ha ayudado a pensar que la maternidad no es solo tener un hijo biológico“, concluyó Sara Maldonado. View this post on Instagram A post shared by saramaldonado (@saramaldonado)

