¿Cristiano se va del Manchester United? El club ya tomó su decisión con respecto a Ronaldo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de haberse impuesto ante el Leeds, el Manchester United volvió a verse frágil luego de que le empataran una ventaja de dos goles en dos minutos. La complicada situación deportiva que viven los ‘Red Devils’ podría significar la salida de Cristiano Ronaldo. El equipo lo entiende y ya ha dado su postura al respecto.

Antes de que la temporada comenzara, la afición del Manchester United se ilusionaba con los fichajes de Sancho, Varane y, por supuesto, Cristiano Ronaldo. Incluso varios medios lo catalogaron como un candidato al título de la Premier League, pero la realidad ha sido totalmente diferente a la proyección inicial.

A pesar de la destitución de Solskjaer, su remplazo, Ralf Rangnick no ha conseguido la solución a la falta deportiva a pesar de que ha sumado puntos importantes. Por si fuera poco, con la llegada del alemán han surgido fracturas en el vestuario en los cuales Ronaldo ha estado involucrado.

La relación entre Rangnick y Cristiano estaría prácticamente rota 😶



Sus declaraciones pidiendo más goles no sentaron nada bien al portugués, que espera que la situación cambie el próximo curso.

El técnico no cuenta con el apoyo de los pesos pesados de la plantilla. pic.twitter.com/SIzaF7pIf2 — BeSoccer (@besoccer_ES) February 14, 2022

El caso es que si el Manchester United no logra clasificar a la próxima UEFA Champions League, Crisitano Ronaldo buscaría nuevos aires, ya que a sus 37 años, no puede darse el lujo de no jugar el torneo, teniendo en cuenta que quizás sean las últimas temporadas del portugués al más alto nivel. ‼️ CRISTIANO podría SALIR del UNITED si no entran en CHAMPIONS



🤝El club no se interpondrá a su salida si exige abandonar Old Trafford.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗞️Vía Daily Mirror pic.twitter.com/jZxc5cfhkn— ChiringuitoChampions (@chirichampions) February 20, 2022

Ante la situación, el Daily Mirror reveló qué postura tomó el club con relación a la situación de Cristiano Ronaldo, si el equipo no termina dentro de los primeros cuatro lugares de la Premier League.