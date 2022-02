Sara Maldonado recuerda la dolorosa razón por la que tuvo que abortar: “No tiene corazón el bebé”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unos días Sara Maldonado reveló que no se cierra a la posibilidad de convertirse en mamá por medio de la adopción, esto luego de haber pasado por dolorosos momentos a finales de 2020 cuando enfrentó la pérdida de un bebé y poco después descubrió la infidelidad de su pareja.

Aunque la actriz había mantenido este doloroso episodio de su vida bajo absoluta discreción, recientemente abrió su corazón para compartir cómo fue el día que tuvo que tomar la decisión de abortar.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde la protagonista de la telenovela ‘El juego de la vida’ compartió que nunca había pensado en la posibilidad de ser mamá, pero a sus 39 años quedó embarazada, noticia que la tomó de sorpresa junto a su novio Juan Sebastián Ávila.

Sin embargo, los momentos de felicidad que comenzaba a experimentar finalizaron de golpe cuando un médico les informó que el bebé que estaban esperado se había formado sin corazón.

“Un par de semanas después fui a un médico en Playa del Carmen (y dijo) que no tenía corazón y yo obviamente dije: ‘Estoy en Playa del Carmen, o sea, quiero a mi médico’. No le creía y me dijo: ‘No, sí, no tiene corazón’“, recordó.

Y aunque se negó a aceptar lo que le decían, viajó a la Ciudad de México para que su médico de cabecera la revisara y confirmara el cruel diagnóstico.

“Prácticamente no lo creí. Después, a los minutos, pues tuve que creerlo. Me puse muy triste, lloré. Le hablé a mi médico de México (quien) me dijo: ‘Vente para acá, yo te voy a checar’. Casi, casi no le creía, o sea, estaba como negadita, como un poco negada a la situación”, añadió.

Finalmente se enteró que la información era correcta, por lo que tuvo que someterse a un legrado.

“Y sí, llegué a México y me dijo sí, no tiene corazón el bebé y te voy a tener que hacer un legrado”. Sara Maldonado

La actriz confiesa que tras pasar por este proceso comenzó a cuestionarse si había hecho algo mal durante su embarazo, lo cual fue desmentido por sus doctores quienes le confirmaron que son casos que se dan y son impredecibles, ahí fue cuando ella lo entendió como una señal de que no era el momento de convertirse en madre.

Pero este no sería el único aborto que sufriría, pues meses después, cuando decidió junto a su pareja que querían seguir juntos y tener una familia, la actriz decidió aceptar un proyecto por lo que viajó nuevamente a la Ciudad de México

Y fue poco antes de empezar a trabajar cuando descubrió que nuevamente estaba embarazada.

“Vengo a México a trabajar y me entero de que estoy embarazada. Siento mucha emoción, mucha felicidad y mucha responsabilidad con el proyecto”, reveló.

Lamentablemente, Sara Maldonado y su pareja fueron informados que nuevamente el bebé no tenía pulso, por lo que tenía que ser intervenida de emergencia, lo cual desató una etapa de depresión.

“Llegamos con el doctor y pasa exactamente lo mismo, no tiene pulso el bebé y ahí sí la verdad me puse súper mal. Ese día fue muy fuerte para mí”.

Días después de la pérdida, la actriz fue diagnosticada con COVID-19, lo que empeoró aún más su situación, pues tenía que permanecer aislada y lejos de su novio, quien un par de días después le confesó que le había sido infiel. Situación que fue expuesto a través de sus redes sociales con desgarradores mensajes.

