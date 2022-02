Hija de Héctor Parra envía mensaje a Ginny Hoffman tras enterarse que el actor podría pasar 29 años en prisión

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que Héctor Parra fuera acusado de manera formal por la Fiscalía General de la Ciudad de México por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, su hija mayor, Daniela, nuevamente estalló en contra de Ginny Hoffman, quien inició con las acusaciones en contra del actor y por las que este podría pasar hasta 29 años en prisión.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram, en donde Daniela Parra se mostró molesta y dispuesta a no seguir callando más, pues reiteró que su padre es inocente y sería injusto que pague por un delito que no cometió.

“Hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 30 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada”, dijo.

Asimismo, detalló que su padre fue detenido sin que hubiera pruebas en su contra, por lo que condenó el actuar de las autoridades mexicanas.

“Qué triste que la justicia en México funcione así, qué triste que solo por hablar, solo por decir sin que nadie investigue, porque ni el MP, ni los jueces, ni nadie ha investigado nada de esto, así pueden salir a decir es culpable y ya sin investigar”, añadió.

Finalizó asegurando que las cosas no se van a quedar así, pues está dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos para solucionar este problema, y lamentó que en México sucedan este tipo de casos con mayor frecuencia.

Pero esto no fue todo, ya que durante una entrevista con el programa ‘Chisme No Like’, Daniela envió un mensaje a su hermana Alexa, a quien pidió detener de una vez por todas las acusaciones por las que su padre podría pasar casi tres décadas en la cárcel.

“A Alexa quiero decirle que detenga todo esto, creo que no tiene ni idea del daño que nos está causando, no solo a mi papá, sino a nosotros como familia. Que detenga todo esto porque no está consciente de que su papá puede pasar hasta 30 años en prisión y solo espero que recapacite ahora sí, no sé ya ni qué decirles porque han pasado tantas cosas”, señaló

Asimismo se refirió a la actriz Ginny Hoffman, a quien envió un contundente mensaje en el que aseguró no se podrá salvar de la justicia divina.

“A Ginny le digo que de la justicia divina nadie se salva y que yo que ella estaría muy preocupada por todas las cosas que está haciendo y cómo lo va a pagar, porque ni yo ni nadie va a tener que mover un dedo para que ella pague todo lo que nos está causando“, mensaje que fue replicado en su cuenta de Twitter.

ni yo ni nadie tiene que mover un solo dedo para que pagues por todo lo que has hecho y estás haciendo en este momento…

La justicia divina no te va a dejar salirte con la tuya… tenlo por seguro.— daniela (@DannielaPr) February 23, 2022

La próxima audiencia que se celebrará sobre el caso de Héctor Parra está prevista para el 24 de marzo en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en donde permanece el actor desde hace ocho meses cuando fue detenido afuera de su domicilio.

