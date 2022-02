El beisbolista cubano que luchará contra las tropas rusas en Ucrania

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El deporte no está exento del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Decenas de deportistas de diversas disciplinas han manifestado su rechazo a la invasión por parte de Vladimir Putin.

Ahora, un beisbolista nacido en Cuba y que ha estado por más de 20 años en Ucrania afirmó que se unirá a las fuerzas militares ucranianas para luchar contra la invasión rusa.

Raidel Arbelay, de 52 años de edad, es residente en Ucrania desde 1996 y jugó béisbol en ese país desde ese año e incluso formó parte de la Selección Nacional de Ucrania hasta 2010, actualmente es del Equipo Nacional de Béisbol de Veteranos.

🇺🇦🇷🇺Desde Ucrania, pelotero cubano "Voy camino a dejar a mi familia a salvo y luego me sumaré al ejército ucraniano porque no voy a esconderme como una rata mientras mi gente muere". pic.twitter.com/hBx5J1ZVqX — Victor M. Dueñas  (@VictorDuenasCU) February 27, 2022

“Nunca iba a pensar que el país que me dio cobija, iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora. Decidí tomar a mis hijos y a mi esposa y salir de la ciudad porque donde estábamos cayó un avión que cayó de las tropas rusas”, dijo Arbelay.

El pelotero cubano expresó que se unirá a la milicia ucraniana, pero le dijeron que como tiene la doble nacionalidad cubana-ucraniana no puede estar aún en el Ejército.

“Mi intención es dejar a mi familia cerca de la frontera de Polonia y regresar aquí. No me sentiría bien si me alejara del país viendo cómo los soldados ucranianos caerían. No quiero ser héroe, tengo miedo por mí y por mi familia. Pero no quiero quedar como una rata. Nunca pensé que llegaría este tipo de guerra”, dijo Raidel Arbelay.

Arbelay tiene un canal en Youtube en el que hay varios videos siendo parte de la selección ucraniana de béisbol en varios torneos. Ahora deberá esperar si el Ejército de Ucrania lo recluta para combatir a militares rusos.

“La guerra no tiene ni amigos ni vencedores, sólo perdedores, familias en luto, madres sin hijos y muchas cosas más”, subrayó Arbelay.

