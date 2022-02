Elizabeth Taylor: los ojos violeta de Hollywood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Elizabeth Taylor es considerada hasta la actualidad como una de las actrices más bella de Hollywood, también dejó cautivada a la audiencia por su talento al representar diferentes personajes.

Nació en Londres, pero se crio en California, con los años construyó una sólida carrera de 60 años basada en papeles fuertes que captaron la admiración del mundo entero.

Con tan solo 10 años, Taylor firmó un contrato por siete años con Universal Pictures. Trabajó sin descansar en 18 películas, entre las que destaca ‘Mujercitas’.

Su papel de Velvet Brown en la película ‘Fuego de juventud’ catapultó su carrera con tan solo 12 años, el filme se convirtió en un gran éxito desde su lanzamiento en diciembre de 1944. Taylor aseguró que fue “la película más emocionante” en la que había participado.

‘Fuego de juventud’ recaudó más de $4 millones de dólares en Estados Unidos, por ello MGM firmó un nuevo contrato con Taylor a largo.

Como adolescente tuvo varios éxitos como: ‘Courafe of Lassie’, ‘Life with Father’, ‘Cynthia’, ‘Así son ellas’ y ‘Julia Misbehaves’. Gracias a su talento Taylor se ganó el apodo de “One Shot Liz”, debido a que podía interpretar su escena en una sola toma.

Su transición a papeles de adulto no representó mayor problema, ya que Taylor tenía la figura de una mujer madura. Triunfó por sus papeles en ‘Father of the Bride’, ‘El padre es abuelo’ y ‘A Place in the Sun’, siendo esta última película incluida en el Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Elizabeth en 1963 se convirtió en la primera actriz que firmó un contrato por un millón de dólares, una cifra astronómica para la fecha, pero debido a su éxito en taquilla este contrato se multiplicó por siete.

Su llegada a la televisión

En los años 70 su carrera en el cine decayó, por lo que comienza a interpretar papeles en la televisión y el teatro.

‘El espejo roto’, ‘The little Foxes’, ‘Private Lives’, ‘Malice in Wonderland’ y ‘Between Friends’, fueron algunas de las películas, obras de televisión en Broadway y series de televisión que participó la artista.

Desde 1990, la carrera cinematográfica de Taylor se volcó casi por completo en la televisión. Por ejemplo, puso la voz al personaje de Maggie Simpson en un episodio de la popular serie animada de FOX Los Simpson en 1992.

Su relación con Michael Jackson

‘Los ojos violeta de Hollywood’ fue muy amiga de Michael Jackson y fue la primera persona que lo llamó “El Rey del pop” durante una entrega de premios.

El cantante le escribió una canción exclusiva por su cumpleaños, ‘Elizabeth I Love You’, y una foto con ambos fue la portada del álbum de éxitos de ‘Jackson History’.

En 2005, Elizabeth Taylor asistió a testificar a la serie de juicios ante las sospechas de abuso infantil que pesaban en contra de Jackson. Taylor se mostró en todo momento incondicional, declarando a favor de él y negando todas las acusaciones.

Taylor se mostró demasiado afectada tras la sorpresiva muerte del cantante el 25 de junio de 2009 y estuvo presente el 3 de septiembre de 2009 en el entierro privado de Michael Jackson en el cementerio Forest Lawn.

Problemas de salud

Liz Taylor estuvo hospitalizad más de 60 veces y tuvo al menos 20 operaciones. Padeció en 1950 una adicción al tabaco y cinco años después tras unos rayos X descubrió unas manchas en sus pulmones, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento para no desarrollar cáncer de pulmón.

La actriz se rompió la espalda cinco veces, tuvo dos reemplazos de cadera, padeció una perforación en su esófago, sobrevivió a un benigno tumor cerebral erradicado en 1997 y al cáncer de piel y tuvo ataques de neumonía que amenazaron su vida en dos ocasiones.

Aceptó ser adicta a las pastillas para dormir y a los analgésicos durante 35 años.

En 2006 comenzó a usar una silla de ruedas, declaró que tenía osteoporosis y que había nacido con escoliosis.

En febrero de 2011, los nuevos síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca hicieron que fuera ingresada en el hospital Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles para un tratamiento, donde permaneció hasta su muerte a los 79 años el 23 de marzo de 2011, rodeada de sus cuatro hijos.

Estuvo dominada a seis premios Óscar, ganando tres de ellos. También fue galardona con cinco premios Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores y muchos otros tantos nacionales como internacionales.

