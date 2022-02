Niurka lanza fuertes críticas a Christian Nodal por tatuarse la cara en honor a Belinda: “Eres un…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras la polémica generada por la ruptura sentimental entre Belinda y Christian Nodal, una interminable lista de famosos ha compartido su opinión y demostrado su apoyo por alguno de los dos cantantes, este fue el caso de Niurka Marcos, quien le dijo de todo al interprete de “Botella tras botella” debido a la serie de tatuajes que se hizo en la cara.

Y es que, para la vedette cubana, cada quien es libre de hacerse los tatuajes que desee en cualquier parte de su cuerpo, a excepción del rostro, por lo que envió un mensaje al cantautor de 23 años.

“¿Qué creíste, que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande que nunca iba a poder dejarte del cargo de conciencia?”, dijo.

Fiel a su explosiva personalidad, la bailarina arremetió en contra de Christian Nodal tachándolo de imprudente y todo tipo de calificativos.

“La imprudencia es muy grande, como este pend*** que se tatuó la cara. Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan: ‘eres un pend*** con premeditación alevosía y ventaja. Eres artista, Nodal, eres una estrella. Esto es en serio ¿has oído el dicho muy divertido, popular y urbano que dice: ‘en la cara no’? ¿Nunca lo escuchaste?”, agregó.

Y continuó explicando los motivos por los que, a su parecer, un artista no debe llevar ningún tipo de distractor en el rostro.

“Eres una estrella, cómo vas a opacar tu rostro, tu arte, distraer tu canto, tu música, tus leyendas, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más. No hagan eso nunca más y menos en la cara“, sentenció Niurka.

Sin embargo, “Mama Niu” también tocó el tema del lujoso anillo de compromiso, por lo que aconsejó a Belinda que no devuelva la joya valuada en $3 millones de dólares.

“No le devuelvas nada porque él no te puede devolver las gozadas, las presumidas y las manoseadas. No importa que lo venda. No importa que siga siendo interesada, que no haga caso en redes sociales. Tú serás la master de las interesadas“. Y concluyó ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ diciendo que “lo que se da no se quita”, por lo que incluso ahora ya podría comprarse una casa.

