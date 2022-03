Ricky Martin: “Mi madre y mi padre aman a mi esposo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Mi madre y mi padre aman a mi esposo”… Así de íntimo y abierto fue Ricky Martin con Quique Usales en una entrevista que le hizo el fashionista argentino en México, para ‘Hoy Día’, show que co-conduce.

La excusa era promocionar la gira que comienza en México, esa que tuvo que suspender en marzo del 2020, cuando el mundo se detuvo por la pandemia. Sin embargo, la entrevista se convirtió en una charla entre dos grandes amigos que se reencontraban después de mucho tiempo para tomarse un café, y ponerse al día con sus cosas.

Y con esa confianza, Usales le preguntó cómo hacía para componer, grabar, la gira junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, y estar con su esposo, sus cuatros hijos y sus dos perros. “¿Cuándo duermes?”, le preguntó.

“Duermo muy mal”, le confesó Ricky, revelando algo que no sabíamos hasta el momento, esto de un descanso no tan convencional que no se condice con su nivel de paz habitual.

Lo cierto es que, como le contó a Quique, Martin se enfrenta a un nuevo desafío: “Esta es la primera vez que yo estoy de gira sin la familia, por cuestión de la pandemia tratamos de mantenerlo lo más simple posible”.

¿Dónde están los suyos? Ricky contó en la entrevista para ‘Hoy Día’, que están en su isla, en familia, y felices.

“Está toda mi familia en Puerto Rico, mi esposo (Jwan Yosef) está feliz porque a quién le va a molestar estar cerca de la playa, está mi madre y mi padre que aman a mi esposo, está todo el mundo bien“, le dijo el astro boricua.

Y para contrarrestar le contó que en medio de la gira, los días libres, viajará a Puerto Rico a ver a los suyos, tomar esa energía de amor, y regresar con el compromiso que para él no es tal, sino algo que hace por convicción.

“Mucha gente me dice: ‘Ricky, tu lo haz logrado todo’… Lo hago porque quiero, no porque tengo que hacerlo, y si tengo el aplauso del público seguiremos un poco más”, le dijo a Usales sobre el por qué no está en sus planes retirarse.

En esta charla de amigos, Quique le preguntó por sus cuatro hijos, a lo que Ricky le contó que mientras Matteo es más extrovertido y ama jugar al beisbol todo el día, Valentino es más ‘amor y paz’, sus video juegos y sus canales de Youtube.

Sobre los más pequeños, aseguró que Lucía es la reina de la casa, la que los manda a todos, y Renn, el ángel.

Quique Usales compartió que este martes habrá una segunda parte de la entrevista exclusiva en donde hablará de dos de sus proyectos que más feliz lo tiene.

MIIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA:

